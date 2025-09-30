РУС
Украинский дрон-перехватчик догоняет вражеский БПЛА "Ланцет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки украинского дрона-перехватчика на российский "Ланцет" .

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеского беспилотника с земли сняли украинские десантники.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады снимают перехват вражеского БпЛА "Ланцет" украинским дроном-перехватчиком", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон попадает во вражеский легкий вездеход вблизи Покровска. ВИДЕО

Завдячуючи Стерненку та його спільноті "небесний русоріз" набирає обертів. Долучайтесь і допоможіть узкім хробакам дохнути в промислових масштабах.
30.09.2025 11:19 Ответить
Красава!!!
30.09.2025 11:28 Ответить
Дуже гарно! Масштабуйте цю красу вже!
30.09.2025 11:35 Ответить
30.09.2025 11:40 Ответить
Чому шахеди не перехоплюємо ?
30.09.2025 12:15 Ответить
 
 