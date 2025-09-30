Украинский дрон-перехватчик догоняет вражеский БПЛА "Ланцет". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки украинского дрона-перехватчика на российский "Ланцет" .
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеского беспилотника с земли сняли украинские десантники.
"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады снимают перехват вражеского БпЛА "Ланцет" украинским дроном-перехватчиком", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
