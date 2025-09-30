Украинский дрон-перехватчик догоняет вражеский БПЛА "Ланцет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки украинского дрона-перехватчика на российский "Ланцет" .

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеского беспилотника с земли сняли украинские десантники.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады снимают перехват вражеского БпЛА "Ланцет" украинским дроном-перехватчиком", - отмечает в комментарии автор публикации.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон попадает во вражеский легкий вездеход вблизи Покровска. ВИДЕО