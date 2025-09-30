УКР
Український дрон-перехоплювач наздоганяє ворожий БПЛА "Ланцет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент атаки українського дрона-перехоплювача на російський "Ланцет" .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожого безпілотника із землі зафільмували українські десантники.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА "Ланцет" українським дроном-перехоплювачем", - зазаначає у коментарі автор публікації.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон влучає у ворожий легкий всюдихід поблизу Покровська. ВIДЕО

дрони (5783) бій (207)
Завдячуючи Стерненку та його спільноті "небесний русоріз" набирає обертів. Долучайтесь і допоможіть узкім хробакам дохнути в промислових масштабах.
30.09.2025 11:19 Відповісти
Красава!!!
30.09.2025 11:28 Відповісти
Дуже гарно! Масштабуйте цю красу вже!
30.09.2025 11:35 Відповісти
30.09.2025 11:40 Відповісти
Чому шахеди не перехоплюємо ?
30.09.2025 12:15 Відповісти
 
 