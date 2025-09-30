Український дрон-перехоплювач наздоганяє ворожий БПЛА "Ланцет". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент атаки українського дрона-перехоплювача на російський "Ланцет" .
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожого безпілотника із землі зафільмували українські десантники.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА "Ланцет" українським дроном-перехоплювачем", - зазаначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
