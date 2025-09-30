РУС
Дрон "Крылья ОМЕГИ" ликвидировал группу врагов - один из оккупантов пытался отстреливаться из автомата. ВИДЕО

Спецназовцы Отдельного отряда специального назначения "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии Украины ликвидировали личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник, замаскированный в траве, нанес точный удар по оккупантам на открытой местности.
Один из захватчиков пытался сбить дрон из автомата, но также был ликвидирован.

Видео боевой работы бойцы опубликовали в своем телеграм-канале.

Ось тобі орку, і прутень день!!
