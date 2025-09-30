УКР
Дрон "Крил ОМЕГИ" ліквідував групу ворогів - один з окупантів намагався відстрілюватися з автомата. ВIДЕО

Спецпризначенці Окремого загону спеціального призначення "Крила ОМЕГИ" Нацгвардії України ліквідували особовий склад противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник, замаскований у траві, завдав точного удару по окупантах на відкритій місцевості.
Один із загарбників намагався збити дрон з автомата, але також був ліквідований.

Відео бойової роботи бійці опублікували у своєму телеграм-каналі.

Бійці 153-ї бригади знищили російську антидронову станцію "Рєпєйнік". ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

30.09.2025 17:26 Відповісти
Ось тобі орку, і прутень день!!
30.09.2025 17:29 Відповісти
30.09.2025 17:53 Відповісти
 
 