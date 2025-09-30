Бойцы "Буревію" ликвидировали около 100 оккупантов, десятки дронов, 30 укрытий и "Сонцепьок". ВИДЕО
Первая Президентская бригада НГУ "Ураган" уничтожает технику и личный состав оккупантов на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов украинских беспилотников враг потерял около ста военных РФ, десятки дронов, более тридцати укрытий, а также радиооборудование и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк".
Видео обнародовали бойцы бригады в своем телеграмм-канале.
Oleksandr Valovyi
