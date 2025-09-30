УКР
Бійці "Буревію" ліквідували близько 100 окупантів, десятки дронів, 30 укриттів та "Сонцепьок". ВIДЕО

Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" нищить техніку та особовий склад окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок влучних ударів українських безпілотників ворог втратив близько ста військових РФ, десятки дронів, понад тридцять укриттів, а також радіообладнання та важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок".

Відео оприлюднили бійці бригади у своєму телеграм-каналі.

Дякуємо, наших Захисників України за їх відвагу і мужність!!
