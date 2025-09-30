РУС
1 092 8

Украинский дрон поразил автомобиль оккупантов: "Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка". ВИДЕО

Украинский FPV-дрон попал во вражеское авто, внутри которого находился личный состав военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один российский военный убит, еще семеро ранены в результате взрыва беспилотника в салоне автомобиля.

"Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка. Один "двести", семь "триста" нах#й" - жалуется оккупант в видео.

Осторожно, ненормативная лексика!

