Украинский дрон поразил автомобиль оккупантов: "Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка". ВИДЕО
Украинский FPV-дрон попал во вражеское авто, внутри которого находился личный состав военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один российский военный убит, еще семеро ранены в результате взрыва беспилотника в салоне автомобиля.
"Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка. Один "двести", семь "триста" нах#й" - жалуется оккупант в видео.
Осторожно, ненормативная лексика!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Зеляк
показать весь комментарий30.09.2025 21:10 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий30.09.2025 21:15 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
valeriy svan #612454
показать весь комментарий30.09.2025 21:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий30.09.2025 21:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий30.09.2025 21:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий30.09.2025 21:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий30.09.2025 21:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий30.09.2025 21:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль