Український дрон уразив автівку окупантів: "Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка". ВIДЕО

Український FPV-дрон влучив у вороже авто, всередині якого перебував особовий склад військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного російського військового вбито, ще семеро поранено внаслідок вибуху безпілотника в салоні автівки.

"Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка. Один "двести", семь "триста", нах#й" - жаліється окупант у відео.

Обережно, ненормативна лексика!

