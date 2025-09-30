Український дрон уразив автівку окупантів: "Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка". ВIДЕО
Український FPV-дрон влучив у вороже авто, всередині якого перебував особовий склад військових РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного російського військового вбито, ще семеро поранено внаслідок вибуху безпілотника в салоні автівки.
"Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка. Один "двести", семь "триста", нах#й" - жаліється окупант у відео.
Обережно, ненормативна лексика!
