1 883 8

Український дрон уразив автівку окупантів: "Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка". ВIДЕО

Український FPV-дрон влучив у вороже авто, всередині якого перебував особовий склад військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного російського військового вбито, ще семеро поранено внаслідок вибуху безпілотника в салоні автівки.

"Вот так съездили сегодня - въ#бала FPV-шчка. Один "двести", семь "триста", нах#й" - жаліється окупант у відео.

Обережно, ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Буревію" ліквідували близько 100 окупантів, десятки дронів, 30 укриттів та "Сонцепьок". ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

******* сьєзділі. Частіше так катайте свинособакі їбучі.
30.09.2025 21:10 Відповісти
гарно прокатилися.. респект ЗСУ!
30.09.2025 21:15 Відповісти
Нефуй шастать.
30.09.2025 21:19 Відповісти
День удався у ребят - а нах йому це відео - кому він хоче його пред"явити
30.09.2025 21:19 Відповісти
Cемь "триста" - это хорошо, раненые обычно являются большой обузой как для государства так и для родных.
30.09.2025 21:27 Відповісти
Схема проста
30.09.2025 21:30 Відповісти
А есть не личній состав?
30.09.2025 21:34 Відповісти
а лучше наоборот! 7- двесті, 1-триста. ))
30.09.2025 21:37 Відповісти
 
 