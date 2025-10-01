1 328 2
FPV-дробовики 12-й бригады "Азов" уничтожают вражеские беспилотники. ВИДЕО
FPV-дробовики 12-й бригады "Азов" уничтожили более четырех десятков российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов.
"Украинский ган-дрон, масштабирование от бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азов". На этих кадрах FPV-дробовик как орешки лопает вражеские БПЛА, приближаясь и кормя их свинцом из двухстволки с близкой дистанции на Торецком направлении. Под ударом - FPV-дроны, "Молнии", "Ланцеты", "Герберы", "Залы" противника. Этот метод поражения экономит ценные зенитные FPV-дроны для более дорогих и сложных целей", - говорится в комментарии к видео.
Потрібно чим більше масштабувати даний підхід - інтеграцію дробовиків до ФПВ-дронів.