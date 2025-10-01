FPV-дробовики 12-й бригады "Азов" уничтожают вражеские беспилотники. ВИДЕО

FPV-дробовики 12-й бригады "Азов" уничтожили более четырех десятков российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов.

"Украинский ган-дрон, масштабирование от бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азов". На этих кадрах FPV-дробовик как орешки лопает вражеские БПЛА, приближаясь и кормя их свинцом из двухстволки с близкой дистанции на Торецком направлении. Под ударом - FPV-дроны, "Молнии", "Ланцеты", "Герберы", "Залы" противника. Этот метод поражения экономит ценные зенитные FPV-дроны для более дорогих и сложных целей", - говорится в комментарии к видео.

