FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищують ворожі безпілотники. ВIДЕО
FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищили більше чотирьох десятків російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів.
"Український ган-дрон, масштабування від бійців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ої бригади "Азов". На цих кадрах FPV-дробовик як горішки лускає ворожі БПЛА, наближаючись і годуючи їх свинцем з двохстволки з близької дистанції на Торецькому напрямку. Під ударом - FPV-дрони, "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Зали" противника. Цей метод ураження економить цінні зенітні FPV-дрони для дорожчих і складніших цілей", - йдеться у коментарі до відео.
Потрібно чим більше масштабувати даний підхід - інтеграцію дробовиків до ФПВ-дронів.