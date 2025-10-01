FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищують ворожі безпілотники. ВIДЕО

FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищили більше чотирьох десятків російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Український ган-дрон, масштабування від бійців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ої бригади "Азов". На цих кадрах FPV-дробовик як горішки лускає ворожі БПЛА, наближаючись і годуючи їх свинцем з двохстволки з близької дистанції на Торецькому напрямку. Під ударом - FPV-дрони, "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Зали" противника. Цей метод ураження економить цінні зенітні FPV-дрони для дорожчих і складніших цілей", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО