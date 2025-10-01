УКР
2 268 3

FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищують ворожі безпілотники. ВIДЕО

FPV-дробовики 12-ї бригади "Азов" знищили більше чотирьох десятків російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів.

"Український ган-дрон, масштабування від бійців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ої бригади "Азов". На цих кадрах FPV-дробовик як горішки лускає ворожі БПЛА, наближаючись і годуючи їх свинцем з двохстволки з близької дистанції на Торецькому напрямку. Під ударом - FPV-дрони, "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Зали" противника. Цей метод ураження економить цінні зенітні FPV-дрони для дорожчих і складніших цілей", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18886) знищення (8360) дрони (5824)
Дуже добра ідея і практичне застосування.
Потрібно чим більше масштабувати даний підхід - інтеграцію дробовиків до ФПВ-дронів.
01.10.2025 12:30 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
01.10.2025 12:48 Відповісти
Якщо ціль виявлена, і наш дрон "дробовик" наблизився до цілі на дистанцію ефективного обстрілу, то постріли з бортових дробовиків є найбільш ефективним методом ураження цілі за критерієм "ціна ураження".
01.10.2025 15:02 Відповісти
 
 