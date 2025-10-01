3 374 20
Россиянин обратился к ВСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин - работник оборонного предприятия "Тайфун" в Калуге, обращается к украинским воинам с просьбой атаковать его предприятие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется на задержку зарплаты и снимает на видео свой завод.
Внимание! Ненормативная лексика!
Олена Тихонова
01.10.2025 16:25
Elis Dolovac
01.10.2025 16:25
Сліпий
01.10.2025 16:24
От тільки навіщо це ,ще раз показують.
На крайняк - томагавком.