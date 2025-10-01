РУС
Россиянин обратился к ВСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин - работник оборонного предприятия "Тайфун" в Калуге, обращается к украинским воинам с просьбой атаковать его предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется на задержку зарплаты и снимает на видео свой завод.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ ударил украинский "Нептун", - ВМС

россия (97473) экономика (3903) ОПК (208) заработная плата (2403)
+16
Ну, не можна відмовити! Так жалібно просить .
01.10.2025 16:25 Ответить
+10
Наконец то доходить стало!😉А ну ребята" сдавайте рыбные места"👍💯
01.10.2025 16:25 Ответить
+5
"Ви просили. ми зробили" (с) Історія без міфів
01.10.2025 16:24 Ответить
01.10.2025 16:24 Ответить
Слабо просить. Хоча можу від голоду і сил не вистачає.
01.10.2025 16:43 Ответить
Хай сам підірве свій завод, ми йому гроші дамо!
01.10.2025 16:51 Ответить
І не тільки по Тайфуну потрібно в"їбати
01.10.2025 16:24 Ответить
01.10.2025 16:25 Ответить
01.10.2025 16:25 Ответить
один же практично нарід!
01.10.2025 16:33 Ответить
01.10.2025 16:41 Ответить
Та ще забув попросити в ЗСУ "ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ", ну нічого після зарплати буде друге!
Слава Україні!
Героям Слава!
Зі святом захисників та захисниць України!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
01.10.2025 16:27 Ответить
зеля, асфальтом його, асфальтом! доки мідичі фламінги виплавляють бюджетом.
01.10.2025 16:27 Ответить
Це звернення вже було давно....
01.10.2025 16:29 Ответить
Абсолютно вірно.
От тільки навіщо це ,ще раз показують.
01.10.2025 17:13 Ответить
.. . Гойда млять !!
01.10.2025 16:35 Ответить
Якщо б СБУ була професійна, вона б використала його ненависть до заводу і керівників.
01.10.2025 16:40 Ответить
нельзя отказывать харошему челавеку.
01.10.2025 16:41 Ответить
Все буде добре. Лідар фламінгою чи довгим нептуном вхерачить.
На крайняк - томагавком.
01.10.2025 16:44 Ответить
Так чьому кацапськи скоти звертаються до якихось міфічних "хохлів",коли можна звернутись до "мадьяра"?
01.10.2025 16:53 Ответить
Бити треба,де платять. Цей і сам загибається.
01.10.2025 16:59 Ответить
 
 