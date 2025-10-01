Россиянин обратился к ВСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин - работник оборонного предприятия "Тайфун" в Калуге, обращается к украинским воинам с просьбой атаковать его предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется на задержку зарплаты и снимает на видео свой завод.

Внимание! Ненормативная лексика!

