Росіянин звернувся до ЗСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин - працівник оборонного підприємства "Тайфун" в Калузі, звертається до українських воїнів з проханням атакувати його підприємство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на затримку зарплати і фільмує свій завод.
Увага! Ненормативна лексика!
От тільки навіщо це ,ще раз показують.
На крайняк - томагавком.
потім завод виробить ще більше ракет, щоб вбивати тих хохлів, яких просив налякати директора
я нічого не переплутав?
Уявляєте новий флешмоб по всій Немитій!