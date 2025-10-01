УКР
Росіянин звернувся до ЗСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин - працівник оборонного підприємства "Тайфун" в Калузі, звертається до українських воїнів з проханням атакувати його підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на затримку зарплати і фільмує свій завод.

Увага! Ненормативна лексика!

+23
Ну, не можна відмовити! Так жалібно просить .
01.10.2025 16:25 Відповісти
+12
Наконец то доходить стало!😉А ну ребята" сдавайте рыбные места"👍💯
01.10.2025 16:25 Відповісти
+10
"Ви просили. ми зробили" (с) Історія без міфів
01.10.2025 16:24 Відповісти
Слабо просить. Хоча можу від голоду і сил не вистачає.
01.10.2025 16:43 Відповісти
Хай сам підірве свій завод, ми йому гроші дамо!
01.10.2025 16:51 Відповісти
Если громко просить могут прохожие услышать. А это "смертельно опасно". Как написать, на маленькой бумажке, "Слава Украине" и сфоткать её на фоне указателя "Джанкой". Вроде и поступок, и опасности нет
01.10.2025 17:36 Відповісти
І не тільки по Тайфуну потрібно в"їбати
01.10.2025 16:24 Відповісти
один же практично нарід!
01.10.2025 16:33 Відповісти
01.10.2025 16:41 Відповісти
Та ще забув попросити в ЗСУ "ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ", ну нічого після зарплати буде друге!
Слава Україні!
Героям Слава!
Зі святом захисників та захисниць України!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
01.10.2025 16:27 Відповісти
зеля, асфальтом його, асфальтом! доки мідичі фламінги виплавляють бюджетом.
01.10.2025 16:27 Відповісти
Це звернення вже було давно....
01.10.2025 16:29 Відповісти
Абсолютно вірно.
От тільки навіщо це ,ще раз показують.
01.10.2025 17:13 Відповісти
.. . Гойда млять !!
01.10.2025 16:35 Відповісти
Якщо б СБУ була професійна, вона б використала його ненависть до заводу і керівників.
01.10.2025 16:40 Відповісти
нельзя отказывать харошему челавеку.
01.10.2025 16:41 Відповісти
Все буде добре. Лідар фламінгою чи довгим нептуном вхерачить.
На крайняк - томагавком.
01.10.2025 16:44 Відповісти
Так чьому кацапськи скоти звертаються до якихось міфічних "хохлів",коли можна звернутись до "мадьяра"?
01.10.2025 16:53 Відповісти
Бити треба,де платять. Цей і сам загибається.
01.10.2025 16:59 Відповісти
Ну і навіщо нам тобі, свинособако, допомагати? Ти ж до цього там працював і рупліки отримував? Ну ось - тепер будеш гризти з сіллю ваш улюбленй статевий орган.
01.10.2025 17:28 Відповісти
просить хохлів, щоб лякнули директора, і той почав сплачувати зарплату і завод знову почав працювати

потім завод виробить ще більше ракет, щоб вбивати тих хохлів, яких просив налякати директора

я нічого не переплутав?
01.10.2025 17:35 Відповісти
руzzька логіка.
01.10.2025 17:45 Відповісти
Щас диретор обсереться і заплатить!
Уявляєте новий флешмоб по всій Немитій!
01.10.2025 17:37 Відповісти
Цьому відео вже більше місяця
01.10.2025 17:55 Відповісти
 
 