Росіянин звернувся до ЗСУ: "Хохлы, въ#бите по военному заводу "Тайфун" в Калуге, пожалуйста. Второй месяц зарплату не платят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин - працівник оборонного підприємства "Тайфун" в Калузі, звертається до українських воїнів з проханням атакувати його підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на затримку зарплати і фільмує свій завод.

Увага! Ненормативна лексика!

