Бойцы 53-й ОМБр уничтожили четыре вражеских "дрона-ждуна". ВИДЕО

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха демонстрируют уничтожение беспилотников оккупантов - точными сбросами с FPV-дронов поразили четыре вражеские "дроны-ловушки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, силы обороны уничтожили четыре БпЛА оккупантов.

Видео выложили в соцсетях.

В комментарии отметили, что россияне все чаще применяют так называемые "дроны-ждуны" - беспилотные средства на оптоволоконной "нити", которые устраивают засады и ждут движения".

