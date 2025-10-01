Бойцы 53-й ОМБр уничтожили четыре вражеских "дрона-ждуна". ВИДЕО
Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха демонстрируют уничтожение беспилотников оккупантов - точными сбросами с FPV-дронов поразили четыре вражеские "дроны-ловушки".
Как сообщает Цензор.НЕТ, силы обороны уничтожили четыре БпЛА оккупантов.
Видео выложили в соцсетях.
В комментарии отметили, что россияне все чаще применяют так называемые "дроны-ждуны" - беспилотные средства на оптоволоконной "нити", которые устраивают засады и ждут движения".
