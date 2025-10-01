УКР
Бійці 53-ї ОМБр знищили чотири ворожі "дрони-ждуни". ВIДЕО

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха демонструють знищення безпілотників окупантів - влучними скидами з FPV-дронів уразили чотири ворожі "дрони-пастки"..

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сили оборони знищили чотири БпЛА окупантів.

Відео виклали у соцмережах.

У коментарі зазначили, що росіяни все частіше застосовують так звані "дрони-ждуни" - безпілотні засоби на оптоволоконній "нитці", які влаштовують засідки й чекають на рух".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Український дрон поцілив у квадроцикл з окупантами: "Нога бл#дь". ВIДЕО

армія рф (18886) знищення (8360) 53 окрема механізована бригада (137) дрони (5824)
все, війни фронтами на суходолі у світі закінчились. Замість фронтів буде полоса відчуження, в якій будуть діяти різноманітні дрони.
01.10.2025 19:46 Відповісти
Щось мені не попадалася новина про Бутусова. Як він? Сподіваюся, що все добре!!!
01.10.2025 19:50 Відповісти
Серед населення, також, багато ждунів...
01.10.2025 20:01 Відповісти
ворожі "дрони-ждуни" знищують, а місцевих ждунів ???
01.10.2025 20:10 Відповісти
 
 