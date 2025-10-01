Бійці 53-ї ОМБр знищили чотири ворожі "дрони-ждуни". ВIДЕО

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха демонструють знищення безпілотників окупантів - влучними скидами з FPV-дронів уразили чотири ворожі "дрони-пастки"..

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сили оборони знищили чотири БпЛА окупантів.

Відео виклали у соцмережах.

У коментарі зазначили, що росіяни все частіше застосовують так звані "дрони-ждуни" - безпілотні засоби на оптоволоконній "нитці", які влаштовують засідки й чекають на рух".

