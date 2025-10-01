РУС
В подвале не спаслись: оккупантов уничтожили в Ямполе на Донетчине. ВИДЕО

Военнослужащие 12-й роты 3 батальона 81-й аэромобильной бригады ликвидировали двух оккупантов, которые предпринимали попытки продвинуться в населенный пункт Ямполь на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попытки спрятаться в подвале, врагов обнаружили операторы дронов и уничтожили здание, а затем оккупантов ликвидировали бойцы Слобожанской бригады во время движения по открытой местности.

Видео обнародовали в телеграм-канале.

