У підвалі не врятувались: окупантів знищили в Ямполі на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці 12-ї роти 3 батальйону 81-ї аеромобільної бригади ліквідували двох окупантів, які робили спроби просунутися в населений пункт Ямпіль на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після спроби сховатися у підвалі, ворогів виявили оператори дронів та знищили будівлю, а згодом окупантів ліквідували бійці Слобожанської бригади під час руху відкритою місцевістю.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі.

