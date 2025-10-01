УКР
У підвалі не врятувались: окупантів знищили в Ямполі на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці 12-ї роти 3 батальйону 81-ї аеромобільної бригади ліквідували двох окупантів, які робили спроби просунутися в населений пункт Ямпіль на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після спроби сховатися у підвалі, ворогів виявили оператори дронів та знищили будівлю, а згодом окупантів ліквідували бійці Слобожанської бригади під час руху відкритою місцевістю.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони, - ОК "Схід"

