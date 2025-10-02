РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Видео Атака беспилотников на Одессу
3 316 19

Оккупанты массированно атаковали Одессу беспилотниками: ударили по критической инфраструктуре. ВИДЕО

В ночь на 2 октября российские захватчики атаковали Одессу беспилотниками, нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и местные телеграм-каналы.

Вследствие атаки вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что часть города обесточена.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что город атаковали российские БпЛА.

Последствия атаки пока уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне разрушили завод Akkerman Distillery в Одесской области. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4348) Одесса (8038) Одесская область (3853) Одесский район (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Совість тож людська риса.
Росіяни давно втратили людську подобу, тож це не для них.
Навіть.тваринний світ напорядки поміркованіший і розумніший ніж оркиру.
показать весь комментарий
02.10.2025 06:57 Ответить
+4
За словами джерел WSJ в колах офіційних американських осіб, Трамп нещодавно підписав дозвіл спецслужбам і Пентагону допомагати Україні в ударах по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі
показать весь комментарий
02.10.2025 07:00 Ответить
+3
❗️Нафтовий танкер РФ перетворився на «злітну смугу» для дронів по Данії - судно затримала Франція
показать весь комментарий
02.10.2025 06:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это после потопа! У россиян совсем совести нет.
показать весь комментарий
02.10.2025 06:48 Ответить
Совість тож людська риса.
Росіяни давно втратили людську подобу, тож це не для них.
Навіть.тваринний світ напорядки поміркованіший і розумніший ніж оркиру.
показать весь комментарий
02.10.2025 06:57 Ответить
Може в ППО потрібні кардинальні зміни?
А де дрони перехоплювачі?
Про фламінго мовчу. Мабуть холодно та нельотна погода.
показать весь комментарий
02.10.2025 06:54 Ответить
Якщо "фламiнго", в 1 тону бойовоi частини, будуть викристовувати на кожен дрон, то ми залишимося з Вами без трусiв. А хлопцям з ППО - велика подяка, бо Одесу атакували 25 дронiв. На одну мобiльну групу винищувачiв дронiв йшло одночасно по декiлька дронiв. Поки одного збиваеш, iнший прорвався. Друге дiло, що треба збiльшити кiлькiсть мобiльних груп в кожному секторi.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:25 Ответить
ЗЫ... стосовно нельотноi погоди: а Ви висуньте свого носа надвiр, на якийсь пустир, та ще й без зимововоi куртки... та ще й в нiч, як сьогоднi з без чогось 2 - до 3:20... То ми би й подивилися на ВАС, ЯКИХ СПiВАНОК ВИ ЗАСПiВАЕТЕ НА БЕЛЕБНi.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:32 Ответить
Це мабуть був натяк на удар по кацапській енергетиці. Око за око і все таке...
показать весь комментарий
02.10.2025 08:24 Ответить
Всі знають, що фламінго це не проти конкретного дрону, вони аби їх заводи і площадки класти так, щоб жоден шахед звідти невикублився, щоб.класти їх нпз і енергетику і логістику. Тож маніпуляції зайві.
Щодо збільшення мобільних груп це правда, але їм так само потрібна і ******* антидронова зброя. Просто їздити з тим що є, не вихід.
Я, як і ви вдячна нашим військовим, вони роблять з тим, що в них є більше ніж ми можемо собі уявити.
показать весь комментарий
02.10.2025 08:32 Ответить
⚡️Запускали дрони над Данією, Німеччиною та Швецією: стало відомо, що як мінімум 2 члени екіпажу захопленого російського нафтового танкера є активними підозрюваними у цій справі
показать весь комментарий
02.10.2025 06:59 Ответить
Росія у війні проти України втратила ще 980 вояк
показать весь комментарий
02.10.2025 07:19 Ответить
Земля iм скловатним залiзобетоном. АМIНЬ... i шоби всих - на скотомогильник.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:51 Ответить
Пане Адмiн, а що це новощенезпеченi кацапи тут роздухарилися?
показать весь комментарий
02.10.2025 07:41 Ответить
❗️Нафтовий танкер РФ перетворився на «злітну смугу» для дронів по Данії - судно затримала Франція
показать весь комментарий
02.10.2025 06:56 Ответить
За словами джерел WSJ в колах офіційних американських осіб, Трамп нещодавно підписав дозвіл спецслужбам і Пентагону допомагати Україні в ударах по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі
показать весь комментарий
02.10.2025 07:00 Ответить
В 3 ночi, ще не було пiдписано... Не Трамп, а якийсь невгамовний журчавчик-Карлсон.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:47 Ответить
Сподіваюсь підпише і дасть таки нам томагавки. Час вже мати ясний розум, що пу треба зупиняти не закликом, а ключкою між очей.
показать весь комментарий
02.10.2025 08:35 Ответить
Рашиські виродки це найогидніші істоти на землі ,в Одесі трагедія після потопу ну варвари її хочуть повністю знищити ,це злочинний печерний "русский мир" що б ви виздихали кацапські варвари.
показать весь комментарий
02.10.2025 08:32 Ответить
Тримайся, Одеса !!! Бережи нас усіх, боже !
показать весь комментарий
02.10.2025 08:43 Ответить
 
 