Оккупанты массированно атаковали Одессу беспилотниками: ударили по критической инфраструктуре. ВИДЕО
В ночь на 2 октября российские захватчики атаковали Одессу беспилотниками, нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и местные телеграм-каналы.
Вследствие атаки вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что часть города обесточена.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что город атаковали российские БпЛА.
Последствия атаки пока уточняются.
Росіяни давно втратили людську подобу, тож це не для них.
Навіть.тваринний світ напорядки поміркованіший і розумніший ніж оркиру.
А де дрони перехоплювачі?
Про фламінго мовчу. Мабуть холодно та нельотна погода.
Щодо збільшення мобільних груп це правда, але їм так само потрібна і ******* антидронова зброя. Просто їздити з тим що є, не вихід.
Я, як і ви вдячна нашим військовим, вони роблять з тим, що в них є більше ніж ми можемо собі уявити.