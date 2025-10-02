Оккупанты массированно атаковали Одессу беспилотниками: ударили по критической инфраструктуре. ВИДЕО

В ночь на 2 октября российские захватчики атаковали Одессу беспилотниками, нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и местные телеграм-каналы.

Вследствие атаки вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что часть города обесточена.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что город атаковали российские БпЛА.

Последствия атаки пока уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне разрушили завод Akkerman Distillery в Одесской области. ФОТО