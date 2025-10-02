УКР
Окупанти масовано атакували Одесу безпілотниками: поцілили по критичній інфраструктурі. ВIДЕО

У ніч проти 2 жовтня російські загарбники атакували Одесу безпілотниками, завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.  Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували завод Akkerman Distillery в Одеській області. ФОТО

Совість тож людська риса.
Росіяни давно втратили людську подобу, тож це не для них.
Навіть.тваринний світ напорядки поміркованіший і розумніший ніж оркиру.
02.10.2025 06:57 Відповісти
+6
За словами джерел WSJ в колах офіційних американських осіб, Трамп нещодавно підписав дозвіл спецслужбам і Пентагону допомагати Україні в ударах по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі
02.10.2025 07:00 Відповісти
+6
Якщо "фламiнго", в 1 тону бойовоi частини, будуть викристовувати на кожен дрон, то ми залишимося з Вами без трусiв. А хлопцям з ППО - велика подяка, бо Одесу атакували 25 дронiв. На одну мобiльну групу винищувачiв дронiв йшло одночасно по декiлька дронiв. Поки одного збиваеш, iнший прорвався. Друге дiло, що треба збiльшити кiлькiсть мобiльних груп в кожному секторi.
02.10.2025 07:25 Відповісти
И это после потопа! У россиян совсем совести нет.
02.10.2025 06:48 Відповісти
Може в ППО потрібні кардинальні зміни?
А де дрони перехоплювачі?
Про фламінго мовчу. Мабуть холодно та нельотна погода.
02.10.2025 06:54 Відповісти
Якщо "фламiнго", в 1 тону бойовоi частини, будуть викристовувати на кожен дрон, то ми залишимося з Вами без трусiв. А хлопцям з ППО - велика подяка, бо Одесу атакували 25 дронiв. На одну мобiльну групу винищувачiв дронiв йшло одночасно по декiлька дронiв. Поки одного збиваеш, iнший прорвався. Друге дiло, що треба збiльшити кiлькiсть мобiльних груп в кожному секторi.
02.10.2025 07:25 Відповісти
ЗЫ... стосовно нельотноi погоди: а Ви висуньте свого носа надвiр, на якийсь пустир, та ще й без зимововоi куртки... та ще й в нiч, як сьогоднi з без чогось 2 - до 3:20... То ми би й подивилися на ВАС, ЯКИХ СПiВАНОК ВИ ЗАСПiВАЕТЕ НА БЕЛЕБНi.
02.10.2025 07:32 Відповісти
Це мабуть був натяк на удар по кацапській енергетиці. Око за око і все таке...
02.10.2025 08:24 Відповісти
Всі знають, що фламінго це не проти конкретного дрону, вони аби їх заводи і площадки класти так, щоб жоден шахед звідти невикублився, щоб.класти їх нпз і енергетику і логістику. Тож маніпуляції зайві.
Щодо збільшення мобільних груп це правда, але їм так само потрібна і ******* антидронова зброя. Просто їздити з тим що є, не вихід.
Я, як і ви вдячна нашим військовим, вони роблять з тим, що в них є більше ніж ми можемо собі уявити.
02.10.2025 08:32 Відповісти
⚡️Запускали дрони над Данією, Німеччиною та Швецією: стало відомо, що як мінімум 2 члени екіпажу захопленого російського нафтового танкера є активними підозрюваними у цій справі
02.10.2025 06:59 Відповісти
Росія у війні проти України втратила ще 980 вояк
02.10.2025 07:19 Відповісти
Земля iм скловатним залiзобетоном. АМIНЬ... i шоби всих - на скотомогильник.
02.10.2025 07:51 Відповісти
Пане Адмiн, а що це новощенезпеченi кацапи тут роздухарилися?
02.10.2025 07:41 Відповісти
❗️Нафтовий танкер РФ перетворився на «злітну смугу» для дронів по Данії - судно затримала Франція
02.10.2025 06:56 Відповісти
За словами джерел WSJ в колах офіційних американських осіб, Трамп нещодавно підписав дозвіл спецслужбам і Пентагону допомагати Україні в ударах по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі
02.10.2025 07:00 Відповісти
В 3 ночi, ще не було пiдписано... Не Трамп, а якийсь невгамовний журчавчик-Карлсон.
02.10.2025 07:47 Відповісти
Сподіваюсь підпише і дасть таки нам томагавки. Час вже мати ясний розум, що пу треба зупиняти не закликом, а ключкою між очей.
02.10.2025 08:35 Відповісти
Рашиські виродки це найогидніші істоти на землі ,в Одесі трагедія після потопу ну варвари її хочуть повністю знищити ,це злочинний печерний "русский мир" що б ви виздихали кацапські варвари.
02.10.2025 08:32 Відповісти
Тримайся, Одеса !!! Бережи нас усіх, боже !
02.10.2025 08:43 Відповісти
 
 