Окупанти масовано атакували Одесу безпілотниками: поцілили по критичній інфраструктурі. ВIДЕО
У ніч проти 2 жовтня російські загарбники атакували Одесу безпілотниками, завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та місцеві телеграм-канали.
Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.
Наслідки атаки наразі уточнюються.
Росіяни давно втратили людську подобу, тож це не для них.
Навіть.тваринний світ напорядки поміркованіший і розумніший ніж оркиру.
А де дрони перехоплювачі?
Про фламінго мовчу. Мабуть холодно та нельотна погода.
Щодо збільшення мобільних груп це правда, але їм так само потрібна і ******* антидронова зброя. Просто їздити з тим що є, не вихід.
Я, як і ви вдячна нашим військовим, вони роблять з тим, що в них є більше ніж ми можемо собі уявити.