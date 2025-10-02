Окупанти масовано атакували Одесу безпілотниками: поцілили по критичній інфраструктурі. ВIДЕО

У ніч проти 2 жовтня російські загарбники атакували Одесу безпілотниками, завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

