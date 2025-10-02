1 800 2
Момент уничтожения российского ударного дрона "Shahed-136" на юге Украины. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пограничники сбивают российский ударный дрон "Shahed-136".
Как сообщает Цензор.НЕТ, всего минувшей ночью зенитчики Госпогранслужбы уничтожили четыре вражеских БПЛА - два в Одесской области и по одному на Сумщине и Черниговщине.
