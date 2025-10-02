РУС
Момент уничтожения российского ударного дрона "Shahed-136" на юге Украины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пограничники сбивают российский ударный дрон "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, всего минувшей ночью зенитчики Госпогранслужбы уничтожили четыре вражеских БПЛА - два в Одесской области и по одному на Сумщине и Черниговщине.

По звуку пострілів схоже на Skynex ....але є нюанс...
02.10.2025 13:22 Ответить
Маячня, Skynex/Gepard/C-RAM роблять значно більше пострілів на секунду, зовсім інший звук. Це якийсь кулемет, дшк або браунінг м2.
02.10.2025 13:59 Ответить
 
 