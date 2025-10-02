2 245 3
Момент знищення російського ударного дрона "Shahed-136" на півдні України. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому прикордонники збивають російський ударний дрон "Shahed-136".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом минулої ночі зенітники Держприкордонслужби знищили чотири ворожі БПЛА - два в Одеській області та по одному на Сумщині й Чернігівщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар02.10.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
anna petrova #587029
показати весь коментар02.10.2025 13:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль