Момент знищення російського ударного дрона "Shahed-136" на півдні України. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому прикордонники збивають російський ударний дрон "Shahed-136".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом минулої ночі зенітники Держприкордонслужби знищили чотири ворожі БПЛА - два в Одеській області та по одному на Сумщині й Чернігівщині.

