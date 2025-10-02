УКР
Момент знищення російського ударного дрона "Shahed-136" на півдні України. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому прикордонники збивають російський ударний дрон "Shahed-136".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом минулої ночі зенітники Держприкордонслужби знищили чотири ворожі БПЛА - два в Одеській області та по одному на Сумщині й Чернігівщині.

Держприкордонслужба ДПСУ (6458) знищення (8373) дрони (5846)
По звуку пострілів схоже на Skynex ....але є нюанс...
02.10.2025 13:22 Відповісти
Маячня, Skynex/Gepard/C-RAM роблять значно більше пострілів на секунду, зовсім інший звук. Це якийсь кулемет, дшк або браунінг м2.
02.10.2025 13:59 Відповісти
 
 