Минус четыре "Молнии", три "Герберы", два "Ланцета", два "Zala" и два "Supercam": боевая работа операторов зенитных дронов 5-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов из 5-й ОШБр сбили 14 вражеских беспилотников различных типов - "Молния", "Гербера", "Ланцет", "Zala" и "Supercam"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередные 14 БПЛА сбили воины 5-й ОШБр. 4 Молнии, 3 Герберы, 2 Ланцета, 2 Zala и 2 Supercam. Время подрезать российские крылья!", - говорится в комментарии к записи.

