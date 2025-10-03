Минус четыре "Молнии", три "Герберы", два "Ланцета", два "Zala" и два "Supercam": боевая работа операторов зенитных дронов 5-й ОШБр. ВИДЕО
Операторы зенитных дронов из 5-й ОШБр сбили 14 вражеских беспилотников различных типов - "Молния", "Гербера", "Ланцет", "Zala" и "Supercam"
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Очередные 14 БПЛА сбили воины 5-й ОШБр. 4 Молнии, 3 Герберы, 2 Ланцета, 2 Zala и 2 Supercam. Время подрезать российские крылья!", - говорится в комментарии к записи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий03.10.2025 10:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль