РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11226 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
385 1

Минус четыре "Молнии", три "Герберы", два "Ланцета", два "Zala" и два "Supercam": боевая работа операторов зенитных дронов 5-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов из 5-й ОШБр сбили 14 вражеских беспилотников различных типов - "Молния", "Гербера", "Ланцет", "Zala" и "Supercam"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередные 14 БПЛА сбили воины 5-й ОШБр. 4 Молнии, 3 Герберы, 2 Ланцета, 2 Zala и 2 Supercam. Время подрезать российские крылья!", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре десятка российских БПЛА сбили операторы зенитных дронов из ГУР МО Украины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20765) уничтожение (8054) дроны (4928)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава воїнам 5-ї ОШБр!
показать весь комментарий
03.10.2025 10:35 Ответить
 
 