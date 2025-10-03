Мінус чотири "Молнії", три "Гербери", два "Ланцети", два "Zala" та два "Supercam": бойова робота операторів зенітних дронів 5-ї ОШБр. ВIДЕО
Оператори зенітних дронів із 5-ї ОШБр збили 14 ворожих безпілотників різних типів - "Молнія", "Гербера", "Ланцет", "Zala" та "Supercam"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Чергові 14 БПЛА збили воїни 5-ї ОШБр. 4 Молнії, 3 Гербери, 2 Ланцети, 2 Zala та 2 Supercam. Час підрізати російські крила!", - йдеться у коментарі до запису.
