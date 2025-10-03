РУС
Раненый россиянин покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант покончил с собой, взорвав гранату во время боя на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни оккупанта.

"Единственный российский военный, который выжил из штурмовой группы, совершает самоубийство, подорвав себя гранатой на Покровском направлении", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (20765) Донецкая область (10900) Покровск (804) Покровский район (1045)
Гранату шкода)
03.10.2025 14:08 Ответить
03.10.2025 14:11 Ответить
Ґут!
03.10.2025 14:12 Ответить
от молодець, зекономив скид
03.10.2025 14:26 Ответить
 
 