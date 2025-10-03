Раненый россиянин покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+
Раненый оккупант покончил с собой, взорвав гранату во время боя на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни оккупанта.
"Единственный российский военный, который выжил из штурмовой группы, совершает самоубийство, подорвав себя гранатой на Покровском направлении", - говорится в комментарии к записи.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Ivan Pogorelov
olko11 olko
olko11 olko
untrollable
