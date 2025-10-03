УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10478 відвідувачів онлайн
Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
2 326 7

Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату під час бою на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя окупанта.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Єдиний російський військовий, який вижив зі штурмової групи, чинить самогубство, підірвавши себе гранатою на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин на полі бою двічі стріляє собі у голову із автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18923) Донецька область (9725) Покровськ (837) Покровський район (1056)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гранату шкода)
показати весь коментар
03.10.2025 14:08 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 14:11 Відповісти
Ґут!
показати весь коментар
03.10.2025 14:12 Відповісти
от молодець, зекономив скид
показати весь коментар
03.10.2025 14:26 Відповісти
Карьош Іфан !!!
показати весь коментар
03.10.2025 14:39 Відповісти
Один из полка?
показати весь коментар
03.10.2025 14:46 Відповісти
Ну укоротив, тільки не набагато...
показати весь коментар
03.10.2025 16:04 Відповісти
 
 