Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату під час бою на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя окупанта.

"Єдиний російський військовий, який вижив зі штурмової групи, чинить самогубство, підірвавши себе гранатою на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

