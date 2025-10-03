Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+
Поранений окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату під час бою на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя окупанта.
"Єдиний російський військовий, який вижив зі штурмової групи, чинить самогубство, підірвавши себе гранатою на Покровському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ivan Pogorelov
показати весь коментар03.10.2025 14:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
olko11 olko
показати весь коментар03.10.2025 14:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
olko11 olko
показати весь коментар03.10.2025 14:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
untrollable
показати весь коментар03.10.2025 14:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Грышка Распутный 2
показати весь коментар03.10.2025 14:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.10.2025 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар03.10.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль