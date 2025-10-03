РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8875 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по энергетике Обращение Зеленского
1 258 20

Враг использовал для удара по газовым объектам 35 ракет, половину удалось сбить, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1318-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Энергетика - доклады относительно защиты наших объектов, относительно восстановления. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре - как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить.

Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами - в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области - тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление.

Читайте: Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский

Хочу отметить всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения. Важно, чтобы все люди, которые нуждаются в поддержке, - в каждой нашей громаде, - чтобы необходимую поддержку получили. Это прямая ответственность руководителей на местах, от областного уровня до каждого города, до каждой громады. Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования - тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей", - сказал Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Зеленский Владимир (22146) энергетика (2627) Ставка (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Геть мохнатого ішака!
показать весь комментарий
03.10.2025 21:26 Ответить
+6
Якщо говорить тільки половину, то значить вже зовсім хреново.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:25 Ответить
+6
Новина в стилі "Боксер завдав супротивнику 35 ударів. На щастя, половину з них - мимо"
показать весь комментарий
03.10.2025 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо говорить тільки половину, то значить вже зовсім хреново.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:25 Ответить
І то мабуть половину ракети, а не ракет.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:34 Ответить
Геть мохнатого ішака!
показать весь комментарий
03.10.2025 21:26 Ответить
Новина в стилі "Боксер завдав супротивнику 35 ударів. На щастя, половину з них - мимо"
показать весь комментарий
03.10.2025 21:26 Ответить
Збили 17.5 ракет?
показать весь комментарий
03.10.2025 21:27 Ответить
Ше вчора казав шо потрібно Європу від дронів захищати - а ми себе захистити не можем
показать весь комментарий
03.10.2025 21:28 Ответить
Ну якщо в одну місце пустити 35 ракет, то ніяка ППО не витримає в тому районі: вони не встигнуть перезарядитися банально. Іронії тут не місце
показать весь комментарий
03.10.2025 21:32 Ответить
Ніякої іронії - кацапи хочуть довести 1000 Шахедів на день по Україні - або відбиватися або в"їбати по татарах - де вони в Єлабузі їх клепають
показать весь комментарий
03.10.2025 21:40 Ответить
Ответку дать конечно по Алабуге было бы классно. Но нужны ракеты. Вот если бы представить такую ракету чтобы несла на себе тонну взрывчатки, была крылатая и летела 800-900 км\час, с турбореактивным двигателем. Длиной метров чтобы 7-8 и весом 6 тонн. Чтобы летела на дальность 3000 км. И вот таких ракет делать 1...нет 2...Эх, да ладно - гулять так гулять - делать 7 штук в день. То можно было бы такими ракетами прямо по заводу мопедному шандарахнуть!!! И для смеху в розовый покрасить и назвать как нибудь загадочно, например как птицу - Колибри или Перепелка. Но что то я размечтался.
показать весь комментарий
03.10.2025 22:06 Ответить
Сумщина з Чернігівщиной вже треті сутки без світла,зеленим насрать на людей,шахмеди херачать по три десятка з'яких збивають п'ять у кращому разі,Зе #ідор де твої дрони перехоплювачи люди їх тільки в земархветі бачили,мразюки балоболи!
показать весь комментарий
03.10.2025 21:42 Ответить
Народ ждет блекаута в москве. Провел Ставку+ видос не совсем то...
показать весь комментарий
03.10.2025 21:32 Ответить
Ооо! Добрий Вечір...
показать весь комментарий
03.10.2025 21:32 Ответить
Де відповідь на кацапський енерготеррор? Чи знову, як у 22, люди сидітимуть місяцями без світла, а кацапня навіть не відчує наслідків свого террору? Не здатен захистити країну і адекватно відповідати - нах з влади, узурпатор чортів!
показать весь комментарий
03.10.2025 21:52 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2025 21:57 Ответить
...ілюстрація наркотичного приходу Лідора.
показать весь комментарий
03.10.2025 22:06 Ответить
Нажаль будет хуже. Раньше кацапы били очень дорогими и дефицитными ракетами, часть падала сразу, часть промахивалась, часть сбивали - и потому получалось достаточно дорого. Х101 ракета стоит говорят 13 миллионов баксов. Это примерно 250 мопедов. Если их все отправить на одну подстанцию там даже кроты в земле не уцелеют. А если еще ********** деньги на защите оборудования, если за 3года не построить бетонны укрепления вокруг хотя бы дорогущих и очень нежных трансформатора, которые внутри залиты многими тоннами масла и которые очень хорошо горят - то тут встает только один вопрос - за сколько недель кацапы вынесут нам абсолютно всю энергетику? Я боюсь что к зиме электричество будет только в Южноукраинске. Ну а населению нужно готовиться.
показать весь комментарий
03.10.2025 22:11 Ответить
Де оті фламінго, курва неголена?
показать весь комментарий
03.10.2025 22:04 Ответить
 
 