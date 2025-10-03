Враг использовал для удара по газовым объектам 35 ракет, половину удалось сбить, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1318-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Энергетика - доклады относительно защиты наших объектов, относительно восстановления. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре - как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить.

Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами - в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области - тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление.

Читайте: Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский

Хочу отметить всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения. Важно, чтобы все люди, которые нуждаются в поддержке, - в каждой нашей громаде, - чтобы необходимую поддержку получили. Это прямая ответственность руководителей на местах, от областного уровня до каждого города, до каждой громады. Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования - тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей", - сказал Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале