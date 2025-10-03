Ворог використав для удару по газових об’єктах 35 ракет, половину вдалось збити, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1318-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити.

Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення.

Хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям та здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали. Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", - сказав Зеленський.

