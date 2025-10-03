УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8875 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по енергетиці Звернення Зеленського
1 240 20

Ворог використав для удару по газових об’єктах 35 ракет, половину вдалось збити, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1318-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити.

Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення.

Читайте: Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський

Хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям та здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали. Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", - сказав Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25700) енергетика (2711) Ставка (167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Геть мохнатого ішака!
показати весь коментар
03.10.2025 21:26 Відповісти
+6
Якщо говорить тільки половину, то значить вже зовсім хреново.
показати весь коментар
03.10.2025 21:25 Відповісти
+6
Новина в стилі "Боксер завдав супротивнику 35 ударів. На щастя, половину з них - мимо"
показати весь коментар
03.10.2025 21:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо говорить тільки половину, то значить вже зовсім хреново.
показати весь коментар
03.10.2025 21:25 Відповісти
І то мабуть половину ракети, а не ракет.
показати весь коментар
03.10.2025 21:34 Відповісти
Геть мохнатого ішака!
показати весь коментар
03.10.2025 21:26 Відповісти
Новина в стилі "Боксер завдав супротивнику 35 ударів. На щастя, половину з них - мимо"
показати весь коментар
03.10.2025 21:26 Відповісти
Збили 17.5 ракет?
показати весь коментар
03.10.2025 21:27 Відповісти
Ше вчора казав шо потрібно Європу від дронів захищати - а ми себе захистити не можем
показати весь коментар
03.10.2025 21:28 Відповісти
Ну якщо в одну місце пустити 35 ракет, то ніяка ППО не витримає в тому районі: вони не встигнуть перезарядитися банально. Іронії тут не місце
показати весь коментар
03.10.2025 21:32 Відповісти
Ніякої іронії - кацапи хочуть довести 1000 Шахедів на день по Україні - або відбиватися або в"їбати по татарах - де вони в Єлабузі їх клепають
показати весь коментар
03.10.2025 21:40 Відповісти
Ответку дать конечно по Алабуге было бы классно. Но нужны ракеты. Вот если бы представить такую ракету чтобы несла на себе тонну взрывчатки, была крылатая и летела 800-900 км\час, с турбореактивным двигателем. Длиной метров чтобы 7-8 и весом 6 тонн. Чтобы летела на дальность 3000 км. И вот таких ракет делать 1...нет 2...Эх, да ладно - гулять так гулять - делать 7 штук в день. То можно было бы такими ракетами прямо по заводу мопедному шандарахнуть!!! И для смеху в розовый покрасить и назвать как нибудь загадочно, например как птицу - Колибри или Перепелка. Но что то я размечтался.
показати весь коментар
03.10.2025 22:06 Відповісти
Сумщина з Чернігівщиной вже треті сутки без світла,зеленим насрать на людей,шахмеди херачать по три десятка з'яких збивають п'ять у кращому разі,Зе #ідор де твої дрони перехоплювачи люди їх тільки в земархветі бачили,мразюки балоболи!
показати весь коментар
03.10.2025 21:42 Відповісти
Народ ждет блекаута в москве. Провел Ставку+ видос не совсем то...
показати весь коментар
03.10.2025 21:32 Відповісти
Ооо! Добрий Вечір...
показати весь коментар
03.10.2025 21:32 Відповісти
Де відповідь на кацапський енерготеррор? Чи знову, як у 22, люди сидітимуть місяцями без світла, а кацапня навіть не відчує наслідків свого террору? Не здатен захистити країну і адекватно відповідати - нах з влади, узурпатор чортів!
показати весь коментар
03.10.2025 21:52 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 21:57 Відповісти
...ілюстрація наркотичного приходу Лідора.
показати весь коментар
03.10.2025 22:06 Відповісти
Нажаль будет хуже. Раньше кацапы били очень дорогими и дефицитными ракетами, часть падала сразу, часть промахивалась, часть сбивали - и потому получалось достаточно дорого. Х101 ракета стоит говорят 13 миллионов баксов. Это примерно 250 мопедов. Если их все отправить на одну подстанцию там даже кроты в земле не уцелеют. А если еще ********** деньги на защите оборудования, если за 3года не построить бетонны укрепления вокруг хотя бы дорогущих и очень нежных трансформатора, которые внутри залиты многими тоннами масла и которые очень хорошо горят - то тут встает только один вопрос - за сколько недель кацапы вынесут нам абсолютно всю энергетику? Я боюсь что к зиме электричество будет только в Южноукраинске. Ну а населению нужно готовиться.
показати весь коментар
03.10.2025 22:11 Відповісти
Де оті фламінго, курва неголена?
показати весь коментар
03.10.2025 22:04 Відповісти
 
 