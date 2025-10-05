Минус "Солнцепек", десяток оккупантов и техника: боевая работа подразделения "Феникс". ВИДЕО

Украинские пограничники подразделения "Феникс" уничтожают технику и живую силу врага на разных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на Покровском направлении.

Также ликвидировано не менее десятка оккупантов в лесополосе, на поле, в окопах, а также шесть автомобилей - на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях.

