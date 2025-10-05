1 134 1
Минус "Солнцепек", десяток оккупантов и техника: боевая работа подразделения "Феникс". ВИДЕО
Украинские пограничники подразделения "Феникс" уничтожают технику и живую силу врага на разных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на Покровском направлении.
Также ликвидировано не менее десятка оккупантов в лесополосе, на поле, в окопах, а также шесть автомобилей - на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий05.10.2025 10:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль