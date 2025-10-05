УКР
Мінус "Сонцепьок", десяток окупантів та техніка: бойова робота підрозділу "Фенікс". ВIДЕО

Українські прикордонники підрозділу "Фенікс" нищать техніку та живу силу ворога на різних напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Покровському напрямку.

Також ліквідовано щонайменше десяток окупантів у лісосмузі, на полі, в окопах, а також шість автівок - на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

армія рф (18934) Держприкордонслужба ДПСУ (6467) знищення (8389) Донецька область (9739) Лиман (239) Торецьк (553) Бахмутський район (641) Покровський район (1062)
Жаль - вогнемет встиг відстріляться... Надіюся, вигорів дочиста...
05.10.2025 10:16 Відповісти
 
 