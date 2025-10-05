1 442 1
Мінус "Сонцепьок", десяток окупантів та техніка: бойова робота підрозділу "Фенікс". ВIДЕО
Українські прикордонники підрозділу "Фенікс" нищать техніку та живу силу ворога на різних напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Покровському напрямку.
Також ліквідовано щонайменше десяток окупантів у лісосмузі, на полі, в окопах, а також шість автівок - на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар05.10.2025 10:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль