РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 519 11

Удар по НПЗ в Нижегородской области: дроны атаковали завод "Лукойл". ВИДЕО

В ночь на 5 октября 2025 года в городе Кстово в Нижегородской области РФ прогремели многочисленные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские телеграмм-каналы, дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в городе Кстово.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Местные жители зафиксировали серию мощных взрывов и большой пожар на территории предприятия. Завод является одним из крупнейших НПЗ РФ.

Видео обнародовали в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

завод (525) атака (575) ВСУ (6960) дроны (4967)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це добре. Відповідь на знищенного у 2022-му Кременчуцького НПЗ.
Тепер Чернігівщина і Сумщина без світла і, можливо, входять в зиму без тепла.
Видобуток вітчизняної нафіти та газу практично знищено.
То де новини про знищення на кацапії ТЕЦ, нато- та газовидобування?
Те симетрична відповідь?
показать весь комментарий
05.10.2025 13:19 Ответить
+2
Єто обломкі.
Нічєго нє пастрадала.
показать весь комментарий
05.10.2025 13:18 Ответить
+1
гоп стоп ,поворот . летимо на Нижгород !
показать весь комментарий
05.10.2025 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гоп стоп ,поворот . летимо на Нижгород !
показать весь комментарий
05.10.2025 13:12 Ответить
Мань, ты че ?
Через плечо...
показать весь комментарий
05.10.2025 13:12 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
05.10.2025 13:13 Ответить
та...
показать весь комментарий
05.10.2025 13:18 Ответить
Єто обломкі.
Нічєго нє пастрадала.
показать весь комментарий
05.10.2025 13:18 Ответить
Це добре. Відповідь на знищенного у 2022-му Кременчуцького НПЗ.
Тепер Чернігівщина і Сумщина без світла і, можливо, входять в зиму без тепла.
Видобуток вітчизняної нафіти та газу практично знищено.
То де новини про знищення на кацапії ТЕЦ, нато- та газовидобування?
Те симетрична відповідь?
показать весь комментарий
05.10.2025 13:19 Ответить
Мабуть московіти ***********, дуже стримують, відверту свою радість за вогнище на території НПЗ!!! А радість, так і переповнює ісподнє, і так і хлище, аж по ногам!!
показать весь комментарий
05.10.2025 13:38 Ответить
Чьоот гааріт т'м!
показать весь комментарий
05.10.2025 13:47 Ответить
дык хлаапки, ёптыть!
показать весь комментарий
05.10.2025 14:08 Ответить
Пральна, по другому колу
показать весь комментарий
05.10.2025 13:53 Ответить
Надо сделать так чтобы на болотах бензин гнали как самогон, на кухнях у ваты.. никаких НПЗ быть не должно...
показать весь комментарий
05.10.2025 13:54 Ответить
 
 