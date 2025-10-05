Удар по НПЗ в Нижегородской области: дроны атаковали завод "Лукойл". ВИДЕО
В ночь на 5 октября 2025 года в городе Кстово в Нижегородской области РФ прогремели многочисленные взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские телеграмм-каналы, дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в городе Кстово.
Местные жители зафиксировали серию мощных взрывов и большой пожар на территории предприятия. Завод является одним из крупнейших НПЗ РФ.
Видео обнародовали в соцсетях.
Vasily Androshchook
Aleksander Lukashenko
Yriii Yriii
Через плечо...
Нічєго нє пастрадала.
Тепер Чернігівщина і Сумщина без світла і, можливо, входять в зиму без тепла.
Видобуток вітчизняної нафіти та газу практично знищено.
То де новини про знищення на кацапії ТЕЦ, нато- та газовидобування?
Те симетрична відповідь?