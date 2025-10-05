УКР
Удар по НПЗ у Нижегородській області: дрони атакували завод "Лукойл". ВIДЕО

У ніч на 5 жовтня 2025 року у місті Кстово в Нижегородській області РФ пролунали численні вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські телеграм-канали, дрони вразили нафтопереробний завод "Лукойл" у місті Кстово. 

Місцеві жителі зафіксували серію потужних вибухів та велику пожежу на території підприємства. Завод є одним із найбільших НПЗ РФ. 

Відео оприлюднили у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі
+9
Це добре. Відповідь на знищенного у 2022-му Кременчуцького НПЗ.
Тепер Чернігівщина і Сумщина без світла і, можливо, входять в зиму без тепла.
Видобуток вітчизняної нафіти та газу практично знищено.
То де новини про знищення на кацапії ТЕЦ, нато- та газовидобування?
Те симетрична відповідь?
05.10.2025 13:19 Відповісти
+3
Надо сделать так чтобы на болотах бензин гнали как самогон, на кухнях у ваты.. никаких НПЗ быть не должно...
05.10.2025 13:54 Відповісти
+2
Єто обломкі.
Нічєго нє пастрадала.
05.10.2025 13:18 Відповісти
гоп стоп ,поворот . летимо на Нижгород !
05.10.2025 13:12 Відповісти
Мань, ты че ?
Через плечо...
05.10.2025 13:12 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
05.10.2025 13:13 Відповісти
та...
05.10.2025 13:18 Відповісти
Мабуть московіти ***********, дуже стримують, відверту свою радість за вогнище на території НПЗ!!! А радість, так і переповнює ісподнє, і так і хлище, аж по ногам!!
05.10.2025 13:38 Відповісти
Чьоот гааріт т'м!
05.10.2025 13:47 Відповісти
дык хлаапки, ёптыть!
05.10.2025 14:08 Відповісти
Пральна, по другому колу
05.10.2025 13:53 Відповісти
Не вийде. Вони самого не гонять - все випивають ще на стадії браги.
05.10.2025 15:04 Відповісти
"Заря плінітільнава щястья" (С)
05.10.2025 15:27 Відповісти
 
 