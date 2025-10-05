Удар по НПЗ у Нижегородській області: дрони атакували завод "Лукойл". ВIДЕО
У ніч на 5 жовтня 2025 року у місті Кстово в Нижегородській області РФ пролунали численні вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські телеграм-канали, дрони вразили нафтопереробний завод "Лукойл" у місті Кстово.
Місцеві жителі зафіксували серію потужних вибухів та велику пожежу на території підприємства. Завод є одним із найбільших НПЗ РФ.
Відео оприлюднили у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Vasily Androshchook
показати весь коментар05.10.2025 13:19 Відповісти Посилання
+3 Серый Вовк
показати весь коментар05.10.2025 13:54 Відповісти Посилання
+2 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар05.10.2025 13:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через плечо...
Нічєго нє пастрадала.
Тепер Чернігівщина і Сумщина без світла і, можливо, входять в зиму без тепла.
Видобуток вітчизняної нафіти та газу практично знищено.
То де новини про знищення на кацапії ТЕЦ, нато- та газовидобування?
Те симетрична відповідь?