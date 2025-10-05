Удар по НПЗ у Нижегородській області: дрони атакували завод "Лукойл". ВIДЕО

У ніч на 5 жовтня 2025 року у місті Кстово в Нижегородській області РФ пролунали численні вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські телеграм-канали, дрони вразили нафтопереробний завод "Лукойл" у місті Кстово.

Місцеві жителі зафіксували серію потужних вибухів та велику пожежу на території підприємства. Завод є одним із найбільших НПЗ РФ.

Відео оприлюднили у соцмережах.

