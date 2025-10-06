РУС
Четыре десятка тел ликвидированных оккупантов валяются вдоль тропы на окраине Новоторецкого. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере четырех десятков оккупантов, ликвидированных на окраине села Новоторецкое Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат боевой работы украинских воинов сняла камера беспилотника.

"Украинский дрон фиксирует десятки погибших российских военных на окраине села Новоторецкое Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

путлєр їм обіцяв рай - мабуть вдовольнилися
06.10.2025 11:52 Ответить
...а вдоль дарогі
мьортвиє с косами стоять..
06.10.2025 11:54 Ответить
Точніше - лежать.
06.10.2025 11:55 Ответить
... без кос в трусіках на колючці висять
06.10.2025 12:44 Ответить
Зуби дракона з «колючкою» затримують навіть піших орків без бронетехніки.
06.10.2025 11:58 Ответить
У мене на вулиці сміття менше, ніж цього лайна
06.10.2025 12:00 Ответить
Вчора, хіба не було це відео ?
06.10.2025 12:03 Ответить
Це на біс !
06.10.2025 12:15 Ответить
все-таки, які кацапи довбойоби, не перестаю дивуватися!
06.10.2025 12:45 Ответить
 
 