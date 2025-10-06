Четыре десятка тел ликвидированных оккупантов валяются вдоль тропы на окраине Новоторецкого. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере четырех десятков оккупантов, ликвидированных на окраине села Новоторецкое Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результат боевой работы украинских воинов сняла камера беспилотника.
"Украинский дрон фиксирует десятки погибших российских военных на окраине села Новоторецкое Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.
мьортвиє с косами стоять..