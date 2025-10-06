Чотири десятки тіл ліквідованих окупантів валяються вздовж стежки на околиці Новоторецького. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла щонайменше чотирьох десятків окупантів, ліквідованих на околиці села Новоторецьке Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат бойової роботи українських воїнів зафільмувала камера безпілотника.
"Український дрон фіксує десятки загиблих російських військових на околиці села Новоторецьке Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.
мьортвиє с косами стоять..