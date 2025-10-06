УКР
Чотири десятки тіл ліквідованих окупантів валяються вздовж стежки на околиці Новоторецького. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла щонайменше чотирьох десятків окупантів, ліквідованих на околиці села Новоторецьке Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат бойової роботи українських воїнів зафільмувала камера безпілотника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Український дрон фіксує десятки загиблих російських військових на околиці села Новоторецьке Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полку "Скеля" ліквідували десяток окупантів в лісопосадках, бліндажах, окопах. ВIДЕО 18+

армія рф (18944) знищення (8399) Донецька область (9748)
Топ коментарі
+3
Це на біс !
06.10.2025 12:15 Відповісти
+2
Точніше - лежать.
06.10.2025 11:55 Відповісти
+1
Зуби дракона з «колючкою» затримують навіть піших орків без бронетехніки.
06.10.2025 11:58 Відповісти
путлєр їм обіцяв рай - мабуть вдовольнилися
06.10.2025 11:52 Відповісти
...а вдоль дарогі
мьортвиє с косами стоять..
06.10.2025 11:54 Відповісти
Точніше - лежать.
... без кос в трусіках на колючці висять
06.10.2025 12:44 Відповісти
Зуби дракона з «колючкою» затримують навіть піших орків без бронетехніки.
У мене на вулиці сміття менше, ніж цього лайна
06.10.2025 12:00 Відповісти
Вчора, хіба не було це відео ?
06.10.2025 12:03 Відповісти
Це на біс !
все-таки, які кацапи довбойоби, не перестаю дивуватися!
06.10.2025 12:45 Відповісти
за файно підібраний музичний ряд - додатковий плюс.
06.10.2025 13:16 Відповісти
Все йде за планом, по графіку......
06.10.2025 13:38 Відповісти
 
 