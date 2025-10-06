РУС
Украинский FPV-дрон уничтожил оккупанта, который решил "полежать на солнце". ВИДЕО

Операторы беспилотников бригады "Рубеж" ликвидировали российского штурмовика, решившего "позагорать" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения оккупанта сняли бойцы 3-го батальона "Свобода" и обнародовали видео в телеграм-канале.

На кадрах видно, как враг лежит на открытой местности, после чего по нему попадает FPV-дрон. Украинские военные иронично отмечают: "SPF не спасет - это последний загар без права на возвращение".

армия РФ (20787) уничтожение (8080) Донецкая область (10923) дроны (4981) Покровск (805) Силы беспилотных систем (235) Покровский район (1054)
