Український FPV-дрон знищив окупанта, який вирішив "полежати на сонці". ВIДЕО

Оператори безпілотників бригади "Рубіж" ліквідували російського штурмовика, який вирішив "позасмагати" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення окупанта зафільмували бійці 3-го батальйону "Свобода" й оприлюднили відео у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На кадрах видно, як ворог лежить на відкритій місцевості, після чого по ньому влучає FPV-дрон. Українські військові іронічно зазначають: "SPF не врятує - це остання засмага без права на повернення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знімали дрон на телефони, поки той не підірвав їх ЗРК. ВIДЕО

армія рф (18944) знищення (8399) Донецька область (9748) дрони (5907) Покровськ (839) Сили безпілотних систем (239) Покровський район (1068)
Вот пуля пролєтєла і ага
показати весь коментар
06.10.2025 22:16 Відповісти
Напевно не скористався кремом від засмаги. )
показати весь коментар
06.10.2025 22:45 Відповісти
На одного гімнюка менше стало!
показати весь коментар
06.10.2025 22:47 Відповісти
Буде засмагати кацап , наразі,
в пеклі
показати весь коментар
06.10.2025 22:51 Відповісти
хотів засмагнути, а його засмажило. Нюанси української мови.
показати весь коментар
06.10.2025 23:43 Відповісти
Здох....
показати весь коментар
06.10.2025 23:47 Відповісти
 
 