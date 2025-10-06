Український FPV-дрон знищив окупанта, який вирішив "полежати на сонці". ВIДЕО
Оператори безпілотників бригади "Рубіж" ліквідували російського штурмовика, який вирішив "позасмагати" на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення окупанта зафільмували бійці 3-го батальйону "Свобода" й оприлюднили відео у телеграм-каналі.
На кадрах видно, як ворог лежить на відкритій місцевості, після чого по ньому влучає FPV-дрон. Українські військові іронічно зазначають: "SPF не врятує - це остання засмага без права на повернення".
в пеклі