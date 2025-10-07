РУС
Командир лично вывел бабушку с внуком: спасение гражданских из прифронтового села. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого провели операцию по спасению гражданских в прифронтовой Новогригорьевке на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военным удалось эвакуировать пожилую женщину и ее внука, которых из-за боевых действий не могли вывезти транспортом.

Из-за постоянной угрозы обстрелов группа шла пешком, ориентируясь на сигналы от операторов БПЛА, которые указывали маршрут дроном.

Операцию, которая длилась полтора часа, лично возглавил командир роты, отвечающей за оборону населенного пункта.

Цілий командир роти! Честь і подяка нашим ЗСУ
07.10.2025 17:29 Ответить
Чи думали ті % вибравши 🤡 в 19р , шо Україна буде така , може думали шо їх це незечепить ?...
07.10.2025 17:32 Ответить
На його місті, мав бути міндіч, або єрмак чи татаров….
Але вони, мабуть саме відстрілюються та Мівіну запарюють??
07.10.2025 17:32 Ответить
Повага такому командиру!
07.10.2025 17:37 Ответить
 
 