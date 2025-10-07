Командир лично вывел бабушку с внуком: спасение гражданских из прифронтового села. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого провели операцию по спасению гражданских в прифронтовой Новогригорьевке на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военным удалось эвакуировать пожилую женщину и ее внука, которых из-за боевых действий не могли вывезти транспортом.

Из-за постоянной угрозы обстрелов группа шла пешком, ориентируясь на сигналы от операторов БПЛА, которые указывали маршрут дроном.

Операцию, которая длилась полтора часа, лично возглавил командир роты, отвечающей за оборону населенного пункта.

