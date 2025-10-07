Командир лично вывел бабушку с внуком: спасение гражданских из прифронтового села. ВИДЕО
Бойцы 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого провели операцию по спасению гражданских в прифронтовой Новогригорьевке на Луганском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военным удалось эвакуировать пожилую женщину и ее внука, которых из-за боевых действий не могли вывезти транспортом.
Из-за постоянной угрозы обстрелов группа шла пешком, ориентируясь на сигналы от операторов БПЛА, которые указывали маршрут дроном.
Операцию, которая длилась полтора часа, лично возглавил командир роты, отвечающей за оборону населенного пункта.
Але вони, мабуть саме відстрілюються та Мівіну запарюють??