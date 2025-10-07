Командир особисто вивів бабусю з онуком: порятунок цивільних із прифронтового села. ВIДЕО
Бійці 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького провели операцію з порятунку цивільних у прифронтовій Новогригорівці на Луганському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовим вдалося евакуювати літню жінку та її онука, яких через бойові дії не могли вивезти транспортом.
Через постійну загрозу обстрілів група йшла пішки, орієнтуючись на сигнали від операторів БпЛА, які вказували маршрут дроном.
Операцію, яка тривала півтори години, особисто очолив командир роти, що відповідає за оборону населеного пункту.
Але вони, мабуть саме відстрілюються та Мівіну запарюють??