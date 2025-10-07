УКР
Командир особисто вивів бабусю з онуком: порятунок цивільних із прифронтового села. ВIДЕО

Бійці 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького провели операцію з порятунку цивільних у прифронтовій Новогригорівці на Луганському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовим вдалося евакуювати літню жінку та її онука, яких через бойові дії не могли вивезти транспортом.

Через постійну загрозу обстрілів група йшла пішки, орієнтуючись на сигнали від операторів БпЛА, які вказували маршрут дроном.

Операцію, яка тривала півтори години, особисто очолив командир роти, що відповідає за оборону населеного пункту.

Цілий командир роти! Честь і подяка нашим ЗСУ
07.10.2025 17:29 Відповісти
Чи думали ті % вибравши 🤡 в 19р , шо Україна буде така , може думали шо їх це незечепить ?...
07.10.2025 17:32 Відповісти
На його місті, мав бути міндіч, або єрмак чи татаров….
Але вони, мабуть саме відстрілюються та Мівіну запарюють??
07.10.2025 17:32 Відповісти
Повага такому командиру!
07.10.2025 17:37 Відповісти
Важко старенький, так боляче дивитись.
07.10.2025 18:47 Відповісти
 
 