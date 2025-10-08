Дронари 46-й ОАеМБр уничтожили 5 автомобилей, 2 БПЛА и 3 мотоцикла с личным составом. ВИДЕО

Операторы дронов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли удар по оккупантам и их технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере, десять российских военных ликвидированы, уничтожено 5 автомобилей, 2 "дроны-ждуны" и 3 мотоцикла вместе с личным составом.

Видео боевой работы бригада выложила в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Осенняя охота" на оккупантов и их технику: Силы обороны уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА. ВИДЕО