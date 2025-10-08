Дронари 46-й ОАеМБр уничтожили 5 автомобилей, 2 БПЛА и 3 мотоцикла с личным составом. ВИДЕО
Операторы дронов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли удар по оккупантам и их технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере, десять российских военных ликвидированы, уничтожено 5 автомобилей, 2 "дроны-ждуны" и 3 мотоцикла вместе с личным составом.
Видео боевой работы бригада выложила в соцсетях.
