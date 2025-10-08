Дронарі 46 ОАеМБр знищили 5 автомобілів, 2 БпЛА та 3 мотоцикли із особовим складом. ВIДЕО
Оператори дронів 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ завдали удару по окупантах та їхній техніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше десятьох російських військових ліквідовано, знищено 5 автівок, 2 "дрони-ждуни" та 3 мотоцикли разом з особовим складом.
Відео бойової роботи бригада виклала у соцмережах.
