3 434 6

Атака дронов в Волгоградской области: пожары и перебои с электричеством. ВИДЕО

В ночь на 9 октября дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам губернатора области Андрея Бочарова, в результате атаки горят объекты топливно-энергетического комплекса.

"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - отметил Бочаров.

Телеграмм-каналы сообщают, что по предварительной информации, в городе Котово после атаки горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод".

Что известно об ООО "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" (Коробковский ГПЗ)?

Завод расположен в городе Котово, Волгоградской области, РФ. В 2021 году завод присоединили как территориально-производственное подразделение к НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Мощность завода - 0,45 млрд м³ газового сырья в год (450 миллионов кубометров). Завод занимается первичной обработкой природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ). Продукция включает обесбензиненный сухой газ, стабильный газовый бензин, сжиженные углеводородные газы (LHG).

Волгоград (62) Удары по РФ (579)
Всьо там так лапатнікі-ета двіжуха...
показать весь комментарий
09.10.2025 06:55 Ответить
Це не атака. Якийсь дрон заблукав. Або для "галочки" зелені хайпують. Атака це коли у ворога втрати. Атут навіть перлякатись не встигли. Ну і чого про це взагалі тут згадувати?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:10 Ответить
Потужно..Може це не дрони,а фламінга?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:57 Ответить
нащо їм електрика
коли від пожежі
і тепло і світло
показать весь комментарий
09.10.2025 08:08 Ответить
"что-то там нє так..." - та все там ТАК! Все йде по плану!!!
показать весь комментарий
09.10.2025 08:38 Ответить
На болотах никакого электричества быть не должно, жабы пусть квакают....
показать весь комментарий
09.10.2025 08:58 Ответить
 
 