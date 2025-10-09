Атака дронов в Волгоградской области: пожары и перебои с электричеством. ВИДЕО
В ночь на 9 октября дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам губернатора области Андрея Бочарова, в результате атаки горят объекты топливно-энергетического комплекса.
"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - отметил Бочаров.
Телеграмм-каналы сообщают, что по предварительной информации, в городе Котово после атаки горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод".
Что известно об ООО "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" (Коробковский ГПЗ)?
Завод расположен в городе Котово, Волгоградской области, РФ. В 2021 году завод присоединили как территориально-производственное подразделение к НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Мощность завода - 0,45 млрд м³ газового сырья в год (450 миллионов кубометров). Завод занимается первичной обработкой природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ). Продукция включает обесбензиненный сухой газ, стабильный газовый бензин, сжиженные углеводородные газы (LHG).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли від пожежі
і тепло і світло