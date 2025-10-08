"Птахи Мадяра" присоединятся к Силам беспилотных систем для ударов по стратегическим объектам в РФ

Силы беспилотных систем ВСУ масштабируют возможности ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу России.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мелешина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Силы беспилотных систем масштабируются в этом направлении (поражение стратегических объектов в тылу РФ - ред.). Если до этого 14-й полк СБС был одним из тех подразделений, кто этим занимался, то 414-я бригада "Птахи Мадяра" также будет в будущем применять соответствующие средства, которые будут поражать глубокий тыл противника", - отметила она.

Напомним, в ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали три газораспределительные станции на временно оккупированной Луганщине.

Также командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подвел итоги первых 100 дней в должности.