УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9375 відвідувачів онлайн
Новини Удари СБС по російських нафтових об’єктах Удари по РФ
1 086 3

"Птахи Мадяра" долучаться до Сил безпілотних систем для ударів по стратегічних об’єктах у РФ

птахи мадяра

Сили безпілотних систем ЗСУ масштабують можливості ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії.

Про це в телеефірі повідомила речниця Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сили безпілотних систем масштабуються в цьому напрямку (ураження стратегічних об'єктів у тилу РФ - ред.). Якщо до цього 14-й полк СБС був одним із тих підрозділів, хто цим займався, то 414-та бригада "Птахи Мадяра" також буде в майбутньому застосовувати відповідні засоби, що будуть уражати глибокий тил противника", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" за тиждень ліквідували 1359 окупантів та техніку. ВIДЕО

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій Луганщині.

Також командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки перших 100 днів на посаді.

Автор: 

Сили безпілотних систем (242) Удари по РФ (585) 414 Птахи Мадяра (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, а хто це до кацапів "подкрался нєзамєтно"?
показати весь коментар
08.10.2025 18:57 Відповісти
3.14здець кремлю і його мешканцям....
показати весь коментар
08.10.2025 19:00 Відповісти
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
08.10.2025 19:03 Відповісти
 
 