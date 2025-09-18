Мадяр підбив підсумки 100 днів на чолі СБС: Ліквідовано понад 10 тисяч росіян
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки перших 100 днів на посаді.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Бровді нагадав, що
- 11 червня 2025 року 5 підрозділів Лінії Дронів та 7 підрозділів СБС обʼєднано у новоствореному Угрупованні Сил Безпілотних Систем;
- 1 липня 2025 року у УСБС запроваджено ЄДИНУ УНІФІКОВАНУ СИСТЕМУ звітності та електронний ЖБД (журнал бойових дій);
- запущено Онлайн-табло результатів СБС "ПІДРАХУЙКА" у розрізі усіх підрозділів СБС доба поточна/ доба минула /місяць/ попередні періоди.
За 100 днів його перебування на чолі СБС:
- 76859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами Угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року);
- 18501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб (10746-200, 7755-300)- ріст +423,5% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року;
- 402832 бойових вильоти за 100 діб (197710- ударних вильотів, 205122- розвідувальних місії);
- +49% приріст БГ екіпажів УСБС (що виконують бойові завдання) за 100 днів існування Угруповання;
Питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх Сил Оборони України (верифіковані):
- 35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032)
- 36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624)
- 31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247)
+71% приріст результативності УСБС відносно результатів у травні (Лінія Донів- 17,13% загального обʼєму, СБС- 4,09% загального обʼєму)- у результаті СИНЕРГІЇ Угруповання з 21,22% до 36,3% загального верифікованого результату СОУ.
"Усі зусилля Командування Угруповання СБС зосередженні на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, не важливо, з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. І це теж факт. Далі буде", - резюмував Бровді.
Може Ермак скоро відправиь цого послом в Угорщину?
п.с. Підрахуйка- це круто ...
.. ( мюслі )
бо, це закомплексоване сцикливе зависливе гундосе зе!чмо, дуже мстиве.
тільки зе!гніда, може бути самим популярним успішним та абажаємим!
18501/100~185
185/35,4*100=522 "200" і"300" кацапів на добу. Це більше схоже на правду, ніж щоденна офіційна інформація.
користуйтеся картами таро!
Бо одиничні втрати вони мають чим поповнювати і в орків немає бусифікації.