Мадяр підбив підсумки 100 днів на чолі СБС: Ліквідовано понад 10 тисяч росіян

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки перших 100 днів на посаді.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Бровді нагадав, що

11 червня 2025 року 5 підрозділів Лінії Дронів та 7 підрозділів СБС обʼєднано у новоствореному Угрупованні Сил Безпілотних Систем;

1 липня 2025 року у УСБС запроваджено ЄДИНУ УНІФІКОВАНУ СИСТЕМУ звітності та електронний ЖБД (журнал бойових дій);

запущено Онлайн-табло результатів СБС "ПІДРАХУЙКА" у розрізі усіх підрозділів СБС доба поточна/ доба минула /місяць/ попередні періоди.

За 100 днів його перебування на чолі СБС:

76859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами Угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року);

18501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб (10746-200, 7755-300)- ріст +423,5% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року;

402832 бойових вильоти за 100 діб (197710- ударних вильотів, 205122- розвідувальних місії);

+49% приріст БГ екіпажів УСБС (що виконують бойові завдання) за 100 днів існування Угруповання;

Читайте: Окупанти вдаються до "дронової блокади" по всій лінії фронту, але ЗСУ опановують протидію, - СБС

Питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх Сил Оборони України (верифіковані):

35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032)

36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624)

31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247)

+71% приріст результативності УСБС відносно результатів у травні (Лінія Донів- 17,13% загального обʼєму, СБС- 4,09% загального обʼєму)- у результаті СИНЕРГІЇ Угруповання з 21,22% до 36,3% загального верифікованого результату СОУ.

Також читайте: Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів. ФОТОрепортаж

"Усі зусилля Командування Угруповання СБС зосередженні на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, не важливо, з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. І це теж факт. Далі буде", - резюмував Бровді.