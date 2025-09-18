УКР
Мадяр підбив підсумки 100 днів на чолі СБС: Ліквідовано понад 10 тисяч росіян

мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки перших 100 днів на посаді.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Бровді нагадав, що

  •  11 червня 2025 року 5 підрозділів Лінії Дронів та 7 підрозділів СБС обʼєднано у новоствореному Угрупованні Сил Безпілотних Систем;  
  • 1 липня 2025 року у УСБС запроваджено ЄДИНУ УНІФІКОВАНУ СИСТЕМУ звітності та електронний ЖБД (журнал бойових дій);
  • запущено Онлайн-табло результатів СБС "ПІДРАХУЙКА" у розрізі усіх підрозділів СБС доба поточна/ доба минула /місяць/ попередні періоди.

За 100 днів його перебування на чолі СБС:

  • 76859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами Угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року);
  • 18501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб (10746-200, 7755-300)- ріст +423,5% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року;
  • 402832 бойових вильоти за 100 діб (197710- ударних вильотів, 205122- розвідувальних місії);
  • +49% приріст БГ екіпажів УСБС (що виконують бойові завдання) за 100 днів існування Угруповання;

Читайте: Окупанти вдаються до "дронової блокади" по всій лінії фронту, але ЗСУ опановують протидію, - СБС

Питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх Сил Оборони України (верифіковані):

  • 35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032)
  • 36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624)
  • 31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247)

+71% приріст результативності УСБС відносно результатів у травні (Лінія Донів- 17,13% загального обʼєму, СБС- 4,09% загального обʼєму)- у результаті СИНЕРГІЇ Угруповання з 21,22% до 36,3% загального верифікованого результату СОУ.

Також читайте: Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів. ФОТОрепортаж

"Усі зусилля Командування Угруповання СБС зосередженні на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, не важливо, з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. І це теж факт. Далі буде", - резюмував Бровді.

 

ліквідація (4452) Бровді Роберт Мадяр (53) Сили безпілотних систем (232)
Топ коментарі
+6
Дай Боже здоров'я Мадяру і нашим Козакам які боронять Україну від кацапської наволочі. Ви красунчики.

18.09.2025 21:21 Відповісти
+6
Велика подяка, пане Бровді !!
п.с. Підрахуйка- це круто ...

18.09.2025 21:22 Відповісти
+4
ой, не добре!
бо, це закомплексоване сцикливе зависливе гундосе зе!чмо, дуже мстиве.
тільки зе!гніда, може бути самим популярним успішним та абажаємим!

18.09.2025 21:30 Відповісти
Дай Боже здоров'я Мадяру і нашим Козакам які боронять Україну від кацапської наволочі. Ви красунчики.

18.09.2025 21:21 Відповісти
Для кого Мадьяр становить більшу загрозу - для руских чи для Зеленського?
Може Ермак скоро відправиь цого послом в Угорщину?

18.09.2025 21:21 Відповісти
В Швейцарію ... а ти в Україну повернешся !
показати весь коментар
18.09.2025 21:39 Відповісти
Велика подяка, пане Бровді !!
п.с. Підрахуйка- це круто ...

18.09.2025 21:22 Відповісти
У мене емрія, як і у Роберта. Бити дронами підарів більше, ніж мобілізується. Тобто 30к+. Є куди рости. Є, кого підримувати!

18.09.2025 21:22 Відповісти
Я хотів би сказать - Роберт
.. ( мюслі )

18.09.2025 21:26 Відповісти
ой, не добре!
бо, це закомплексоване сцикливе зависливе гундосе зе!чмо, дуже мстиве.
тільки зе!гніда, може бути самим популярним успішним та абажаємим!

18.09.2025 21:30 Відповісти
СБС - ЗБС!

18.09.2025 21:32 Відповісти
18.09.2025 21:33 Відповісти
