Мадяр подвел итоги 100 дней во главе СБС: Ликвидировано более 10 тысяч россиян

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подвел итоги первых 100 дней в должности.

Бровди напомнил, что

11 июня 2025 года 5 подразделений Линии Дронов и 7 подразделений СБС объединены во вновь созданную Группировку Сил беспилотных систем;

1 июля 2025 года в УСБС введена ЕДИНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА отчетности и электронный ЖБД (журнал боевых действий);

запущено Онлайн-табло результатов СБС "ПОДРАХУЙКА" в разрезе всех подразделений СБС сутки текущие/сутки прошедшие/месяц/ предыдущие периоды.

За 100 дней его пребывания во главе СБС:

76859 единиц уничтоженных/пораженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС за 100 суток (рост +804,7% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года);

18501 единиц личного состава врага в течение 100 суток (10746-200, 7755-300) - рост +423,5% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года;

402832 боевых вылетов за 100 суток (197710- ударных вылетов, 205122- разведывательных миссии);

+49% прирост БГ экипажей УСБС (выполняющих боевые задачи) за 100 дней существования Группировки.

Удельный вес уничтоженных/пораженных целей СБС относительно всех Сил обороны Украины (верифицированные):

35,4% август 2025 (21266 шт из 60032)

36,3% июль 2025 (23433 шт из 64624)

31,6% июнь 2025 (19653 шт из 62247)

+71% прирост результативности УСБС относительно результатов в мае (Линия Донов - 17,13% общего объема, СБС- 4,09% общего объема) - вследствие СИНЕРГИИ Группировки с 21,22% до 36,3% общего верифицированного результата СОУ.

"Все усилия Командования Группировки СБС сосредоточены на наращивании возможностей именно рода войск СБС, которые успешно профукивались предыдущий год, не важно, по каким причинам, но это факт. СБС становится явлением, непосредственно влияющим на фронт. И это тоже факт. Дальше будет", - резюмировал Бровди.