1 705 22

Мадяр подвел итоги 100 дней во главе СБС: Ликвидировано более 10 тысяч россиян

мадяр

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подвел итоги первых 100 дней в должности.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Бровди напомнил, что

  • 11 июня 2025 года 5 подразделений Линии Дронов и 7 подразделений СБС объединены во вновь созданную Группировку Сил беспилотных систем;
  • 1 июля 2025 года в УСБС введена ЕДИНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА отчетности и электронный ЖБД (журнал боевых действий);
  • запущено Онлайн-табло результатов СБС "ПОДРАХУЙКА" в разрезе всех подразделений СБС сутки текущие/сутки прошедшие/месяц/ предыдущие периоды.

За 100 дней его пребывания во главе СБС:

  • 76859 единиц уничтоженных/пораженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС за 100 суток (рост +804,7% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года);
  • 18501 единиц личного состава врага в течение 100 суток (10746-200, 7755-300) - рост +423,5% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года;
  • 402832 боевых вылетов за 100 суток (197710- ударных вылетов, 205122- разведывательных миссии);
  • +49% прирост БГ экипажей УСБС (выполняющих боевые задачи) за 100 дней существования Группировки.

Удельный вес уничтоженных/пораженных целей СБС относительно всех Сил обороны Украины (верифицированные):

  • 35,4% август 2025 (21266 шт из 60032)
  • 36,3% июль 2025 (23433 шт из 64624)
  • 31,6% июнь 2025 (19653 шт из 62247)

+71% прирост результативности УСБС относительно результатов в мае (Линия Донов - 17,13% общего объема, СБС- 4,09% общего объема) - вследствие СИНЕРГИИ Группировки с 21,22% до 36,3% общего верифицированного результата СОУ.

"Все усилия Командования Группировки СБС сосредоточены на наращивании возможностей именно рода войск СБС, которые успешно профукивались предыдущий год, не важно, по каким причинам, но это факт. СБС становится явлением, непосредственно влияющим на фронт. И это тоже факт. Дальше будет", - резюмировал Бровди.

ликвидация (4060) Бровди Роберт Мадяр (53) Силы беспилотных систем (228)
Топ комментарии
+5
Дай Боже здоров'я Мадяру і нашим Козакам які боронять Україну від кацапської наволочі. Ви красунчики.
18.09.2025 21:21 Ответить
+5
Велика подяка, пане Бровді !!
п.с. Підрахуйка- це круто ...
18.09.2025 21:22 Ответить
+3
ой, не добре!
бо, це закомплексоване сцикливе зависливе гундосе зе!чмо, дуже мстиве.
тільки зе!гніда, може бути самим популярним успішним та абажаємим!
18.09.2025 21:30 Ответить
Дай Боже здоров'я Мадяру і нашим Козакам які боронять Україну від кацапської наволочі. Ви красунчики.
18.09.2025 21:21 Ответить
Для кого Мадьяр становить більшу загрозу - для руских чи для Зеленського?
Може Ермак скоро відправиь цого послом в Угорщину?
18.09.2025 21:21 Ответить
В Швейцарію ... а ти в Україну повернешся !
18.09.2025 21:39 Ответить
Велика подяка, пане Бровді !!
п.с. Підрахуйка- це круто ...
18.09.2025 21:22 Ответить
У мене емрія, як і у Роберта. Бити дронами підарів більше, ніж мобілізується. Тобто 30к+. Є куди рости. Є, кого підримувати!
18.09.2025 21:22 Ответить
Я хотів би сказать - Роберт
.. ( мюслі )
18.09.2025 21:26 Ответить
ой, не добре!
бо, це закомплексоване сцикливе зависливе гундосе зе!чмо, дуже мстиве.
тільки зе!гніда, може бути самим популярним успішним та абажаємим!
18.09.2025 21:30 Ответить
СБС - ЗБС!
18.09.2025 21:32 Ответить
18501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб Джерело: https://censor.net/ua/n3574915
18501/100~185
Питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх Сил Оборони України (верифіковані): 35,4% серпень 2025 Джерело: https://censor.net/ua/n3574915
185/35,4*100=522 "200" і"300" кацапів на добу. Це більше схоже на правду, ніж щоденна офіційна інформація.
18.09.2025 21:33 Ответить
Нас обвинят в сговоре!😀
18.09.2025 21:44 Ответить
читати треба уважно 10 тис. за 100 днів, це 100 трупів в день.
18.09.2025 21:56 Ответить
а скільки, по всих офіцийних повідомленнях з самого початку, тіл загиблих повернуто в Україну? а скільки зєлічка офіційно оголосив? ото ж!
18.09.2025 21:52 Ответить
Я совсем запуталась в цифрах и темах про трупы. Неприятное ощущение что кто-то...Понад 10 тисяч-це 18500. Ну логично де"понад". Каждый месяц 60+т всего...Но каждый день радник ВСУ выдает цифру 1280.60+ не выходит в месяц.А из этих 1280 в день и не меньше не выходит 1лям+ за 2 года.300+ тысяч нехватка...И хотелось бы верить,но математика вынуждает сомневаться
18.09.2025 21:42 Ответить
викидайте оту математику.
користуйтеся картами таро!
18.09.2025 22:07 Ответить
У птахів мадяра є фонд - повернись живим.
18.09.2025 21:46 Ответить
такі новини про братьєв їхніх старших, для зєліної ж оп-и та їх обох двох Мудрёного Руководітєля, це,- як їм серпом по яйцях! каждому! )
18.09.2025 21:49 Ответить
Та головне,не скільки,в перемога на полі бою.
Бо одиничні втрати вони мають чим поповнювати і в орків немає бусифікації.
18.09.2025 22:08 Ответить
Для математиків які щось рахують, але забувають, що кацапів укладає в грунт не тільки СБС Бровді, а і артилерія, і піхота, і авіація. Так що 100 орків від СБС - велика частина статистики уражень, але частина.
18.09.2025 22:10 Ответить
Людина справи…, зробила-підрахуй, порівняй, проаналізуй…, й не зупиняйся….
18.09.2025 22:44 Ответить
Ще одного на вибори пихають...
18.09.2025 22:46 Ответить
 
 