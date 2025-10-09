Атака дронів у Волгоградській області: пожежі та перебої з електрикою. ВIДЕО

В ніч на 9 жовтня дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Волгоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами губернатора області Андрія Бочарова, внаслідок атаки горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

"У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу", – зазначив Бочаров.

Телеграм-канали повідомляють, що за попередньою інформацією, у місті Котово після атаки горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод".

Що відомо про ООО "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" (Коробковський ГПЗ)?

Завод розташований у місті Котово, Волгоградської області, РФ. У 2021 році завод приєднали як територіально-виробничий підрозділ до НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Потужність заводу — 0,45 млрд м³ газового сировини на рік (450 мільйонів кубометрів). Завод займається первинною обробкою природного газу і попутного нафтового газу (ПНГ). Продукція включає знебензинений сухий газ, стабільний газовий бензин, скраплені вуглеводневі гази (LHG).

