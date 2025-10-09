БПЛА атаковали Ростовскую область: "Полная война идет у нас здесь". ВИДЕО
Беспилотники, вероятно, атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ.
Соответствующие видео публикуют в сети, информирует Цензор.НЕТ.
Над поселком виден столб черного дыма.
В то же время губернатор области Юрий Слюсарь заявил о якобы сбивании трех БПЛА.
По его словам, повреждены фасады нескольких домов и автомобили.
