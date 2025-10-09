РУС
БПЛА атаковали Ростовскую область: "Полная война идет у нас здесь". ВИДЕО

Беспилотники, вероятно, атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ.

Соответствующие видео публикуют в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Над поселком виден столб черного дыма.

В то же время губернатор области Юрий Слюсарь заявил о якобы сбивании трех БПЛА.

По его словам, повреждены фасады нескольких домов и автомобили.

Читайте: Коробковский ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка" поражены в Волгоградской области РФ, - Генштаб ВСУ

Автор: 

россия (97580) Удары по РФ (582)
Топ комментарии
+10
Один дрон пролетів ... "Це повна війна йде?"
Це ми ще не розпочинали ....
09.10.2025 14:01 Ответить
+5
Палала нефтебаза,палала..ла..ла !!))
09.10.2025 14:13 Ответить
+5
Ой, а што такоє? Вайна, да? Ай-яй-яй... Как нєхарашо, слушай. Может путєну пажалуєшся?
09.10.2025 14:13 Ответить
Один дрон пролетів ... "Це повна війна йде?"
Це ми ще не розпочинали ....
09.10.2025 14:01 Ответить
Гарно автомобілі горять
09.10.2025 14:03 Ответить
Палала нефтебаза,палала..ла..ла !!))
09.10.2025 14:13 Ответить
Повинні кожен день летіти сотні-тисячі дронів знищуючи кацапів і їхню кацапську інфраструктуру!
09.10.2025 14:06 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
09.10.2025 14:11 Ответить
+ о.Сахалін
09.10.2025 14:12 Ответить
Крайній ост. Ратманова !!))
09.10.2025 14:15 Ответить
Ой, а што такоє? Вайна, да? Ай-яй-яй... Как нєхарашо, слушай. Может путєну пажалуєшся?
09.10.2025 14:13 Ответить
Та ні,це СВО,все іде за планом !!))
09.10.2025 14:17 Ответить
Щось ніяк не можу второпати:

- Це Гойда чи Двіжуха?!
09.10.2025 14:21 Ответить
Гойдуха
09.10.2025 14:26 Ответить
Два в одному....
09.10.2025 14:44 Ответить
Эта никакая ни вайна. Эта проста Украинская эс-вэ-о 😂
09.10.2025 14:28 Ответить
Горит нефтебаза, пылает зараза....
09.10.2025 14:46 Ответить
Кацапуро гнусава, коли вже буде твій грьобаний Мухосранськ виглядати так, як наші міста і села, тобі будеш гнусавити, про "полную вайну ", а наші міста виглядають приблизно так:
Мар'їнка

Бахмут

Авдіївка
09.10.2025 15:24 Ответить
 
 