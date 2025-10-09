БПЛА атаковали Ростовскую область: "Полная война идет у нас здесь". ВИДЕО

Беспилотники, вероятно, атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ.

Соответствующие видео публикуют в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Над поселком виден столб черного дыма.

В то же время губернатор области Юрий Слюсарь заявил о якобы сбивании трех БПЛА.

По его словам, повреждены фасады нескольких домов и автомобили.

