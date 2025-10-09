БпЛА атакували Ростовську область: "Полная война идет у нас тут". ВIДЕО
Безпілотники, ймовірно, атакували нафтобазу у селищі Матвіїв Курган Ростовської області РФ.
Відповідні відео публікують у мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Над селищем видно стовп чорного диму.
Водночас губернатор області Юрій Слюсар заявив про нібито збиття трьох БпЛА.
За його словами, пошкоджено фасади кількох будинків та автомобілі.
+12 Luk Viktor
+7 Дмитро Черних #470343
+7 Randall Flag #387882
Це ми ще не розпочинали ....
- Це Гойда чи Двіжуха?!
Мар'їнка
Бахмут
Авдіївка