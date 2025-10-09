УКР
БпЛА атакували Ростовську область: "Полная война идет у нас тут". ВIДЕО

Безпілотники, ймовірно, атакували нафтобазу у селищі Матвіїв Курган Ростовської області РФ.

Відповідні відео публікують у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Над селищем видно стовп чорного диму.

Дрони атакували Ростовську область. Видніється стовп чорного диму

Водночас губернатор області Юрій Слюсар заявив про нібито збиття трьох БпЛА.

За його словами, пошкоджено фасади кількох будинків та автомобілі. 

Читайте: Коробковський ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" уражено у Волгоградській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Дрони атакували Ростовську область. Видніється стовп чорного диму

Автор: 

росія (68307) Удари по РФ (587)
+12
Один дрон пролетів ... "Це повна війна йде?"
Це ми ще не розпочинали ....
09.10.2025 14:01 Відповісти
+7
Палала нефтебаза,палала..ла..ла !!))
09.10.2025 14:13 Відповісти
+7
Ой, а што такоє? Вайна, да? Ай-яй-яй... Как нєхарашо, слушай. Может путєну пажалуєшся?
09.10.2025 14:13 Відповісти
Один дрон пролетів ... "Це повна війна йде?"
Це ми ще не розпочинали ....
09.10.2025 14:01 Відповісти
Гарно автомобілі горять
09.10.2025 14:03 Відповісти
Палала нефтебаза,палала..ла..ла !!))
09.10.2025 14:13 Відповісти
Повинні кожен день летіти сотні-тисячі дронів знищуючи кацапів і їхню кацапську інфраструктуру!
09.10.2025 14:06 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
09.10.2025 14:11 Відповісти
+ о.Сахалін
09.10.2025 14:12 Відповісти
Крайній ост. Ратманова !!))
09.10.2025 14:15 Відповісти
Ой, а што такоє? Вайна, да? Ай-яй-яй... Как нєхарашо, слушай. Может путєну пажалуєшся?
09.10.2025 14:13 Відповісти
Та ні,це СВО,все іде за планом !!))
09.10.2025 14:17 Відповісти
Щось ніяк не можу второпати:

- Це Гойда чи Двіжуха?!
09.10.2025 14:21 Відповісти
Гойдуха
09.10.2025 14:26 Відповісти
Два в одному....
09.10.2025 14:44 Відповісти
Эта никакая ни вайна. Эта проста Украинская эс-вэ-о 😂
09.10.2025 14:28 Відповісти
Горит нефтебаза, пылает зараза....
09.10.2025 14:46 Відповісти
Кацапуро гнусава, коли вже буде твій грьобаний Мухосранськ виглядати так, як наші міста і села, тобі будеш гнусавити, про "полную вайну ", а наші міста виглядають приблизно так:
Мар'їнка

Бахмут

Авдіївка
09.10.2025 15:24 Відповісти
 
 