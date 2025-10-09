РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости Видео Избегание от мобилизации Хищение средств
754 2

Разоблачена схема с забронированными "мертвыми душами" на коммунальном предприятии Харькова, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задокументирована преступная деятельность руководства одного из коммунальных предприятий Харькова, относящегося к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что на момент совершения преступления тогдашний директор этого КП - депутат Харьковского городского совета VIII созыва - совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин. Ее целью было незаконное получение бронирования и отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. "Мертвые души" не выполняли никаких трудовых обязанностей и не появлялись на рабочих местах.

Кроме того, установлено, что заместитель директора завладел средствами, начисленными фиктивно трудоустроенным лицам, на общую сумму около 3 млн гривен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Разоблачена схема с забронированными мертвыми душами

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры экс-директору КП сообщено о подозрении в:

  • препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины),
  • растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый находится за границей. Он объявлен в национальный и международный розыск.

Также смотрите: Снимала мужчин с учета для избежания службы: на Черниговщине задержана военнослужащая ТЦК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Разоблачена схема с забронированными мертвыми душами

Отмечается, что заместителю директора инкриминируют аналогичные преступления: препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Начальнику отдела сообщено о подозрении в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Разоблачена схема с забронированными мертвыми душами

По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним фигурантам меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Также смотрите: Разворовали по схеме "мертвые души" 21 млн грн местного бюджета: разоблачили экс-директора ритуальной службы и его сообщниц. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьков (7773) бронирование (166) Офис Генпрокурора (2689) Харьковская область (1693) Харьковский район (577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші не пахнуть...
Ні копійки, ні шаги...
Ні зелень, ні деревяні!!!
показать весь комментарий
09.10.2025 14:51 Ответить
В смт Іванків, Київської області депутат Бондарєв на горілчаному заводі по тій же схемі наброньовав за гроші працівників. Органи правопорядку не бачать порушень.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:01 Ответить
 
 