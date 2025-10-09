Разоблачена схема с забронированными "мертвыми душами" на коммунальном предприятии Харькова, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задокументирована преступная деятельность руководства одного из коммунальных предприятий Харькова, относящегося к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

Так, установлено, что на момент совершения преступления тогдашний директор этого КП - депутат Харьковского городского совета VIII созыва - совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин. Ее целью было незаконное получение бронирования и отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. "Мертвые души" не выполняли никаких трудовых обязанностей и не появлялись на рабочих местах.

Кроме того, установлено, что заместитель директора завладел средствами, начисленными фиктивно трудоустроенным лицам, на общую сумму около 3 млн гривен.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры экс-директору КП сообщено о подозрении в:

препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины),

растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый находится за границей. Он объявлен в национальный и международный розыск.

Отмечается, что заместителю директора инкриминируют аналогичные преступления: препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Начальнику отдела сообщено о подозрении в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним фигурантам меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

