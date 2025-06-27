Разокрали по схеме "мертвые души" 21 млн грн местного бюджета: разоблачены экс-директор ритуальной службы и его сообщницы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывший директор ритуальной службы фиктивно устроил на работу 23 работника и начислял им заработную плату. Среди его сообщниц - начальница отдела кадров и бывшая работница. За содеянное им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение 2020-2023 годов директор ритуальной службы одного из местных коммунальных предприятий фиктивно устроил на должности уборщиков кладбищ 23 человека. Совместно с подчиненными он внес личные данные "работников" в официальные документы, после чего на оформленные банковские карты незаконно начислялась заработная плата.
Имея доступ к платежным картам, директор перечислял заработную плату на подконтрольные счета или переводил их в наличные. Начальница отдела по работе с персоналом подписывала табеля о якобы присутствие "уборщиков" на работе, а бывшая работница коммунального предприятия отвечала за снятие наличных с банковских карточек. По такой схеме фигуранты присвоили 21 млн грн.
В полиции рассказали, что сейчас по согласованию с Киевской городской прокуратурой обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым инкриминируют:
- бывшему директору коммунального предприятия и руководительнице отдела по работе с персоналом - ч. 3 и 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением),
- бывшей работнице этого КП - ч. 3 и 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что благодаря проведенным мероприятиям в рамках уголовного производства было обеспечено возмещение почти 16 млн грн нанесенного ущерба.
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