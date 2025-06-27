Розікрали за схемою "мертві душі" 21 млн грн місцевого бюджету: викрито ексдиректора ритуальної служби та його спільниць. ФОТОрепортаж

Колишній директор ритуальної служби фіктивно влаштував на роботу 23 працівника та нараховував їм заробітну плату. Серед його спільниць - начальниця відділу кадрів та колишня працівниця. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, упродовж 2020-2023 років директор ритуальної служби одного з місцевих комунальних підприємств фіктивно влаштував на посади прибиральників кладовищ 23 особи. Спільно з підлеглими він вніс особисті дані "працівників" до офіційних документів, після чого на оформлені банківські картки незаконно нараховувалася заробітна плата.

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Маючи доступ до платіжних карток, директор перераховував заробітну плату на підконтрольні рахунки або переводив їх у готівку. Начальниця відділу по роботі з персоналом підписувала табеля про нібито присутність "прибиральників" на роботі, а колишня працівниця комунального підприємства відповідала за зняття готівки з банківських карток. За такою схемою фігуранти привласнили 21 млн грн.

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У поліції розповіли, що нині за погодженням із Київською міською прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим інкримінують:

колишньому директору комунального підприємства та керівниці відділу по роботі з персоналом - ч. 3 та 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем),

колишній працівниці цього КП - ч. 3 та 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Також зазначається, що завдяки проведеним заходам у межах кримінального провадження було забезпечено відшкодування майже 16 млн грн завданих збитків.





