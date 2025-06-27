Розікрали за схемою "мертві душі" 21 млн грн місцевого бюджету: викрито ексдиректора ритуальної служби та його спільниць. ФОТОрепортаж
Колишній директор ритуальної служби фіктивно влаштував на роботу 23 працівника та нараховував їм заробітну плату. Серед його спільниць - начальниця відділу кадрів та колишня працівниця. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж 2020-2023 років директор ритуальної служби одного з місцевих комунальних підприємств фіктивно влаштував на посади прибиральників кладовищ 23 особи. Спільно з підлеглими він вніс особисті дані "працівників" до офіційних документів, після чого на оформлені банківські картки незаконно нараховувалася заробітна плата.
Маючи доступ до платіжних карток, директор перераховував заробітну плату на підконтрольні рахунки або переводив їх у готівку. Начальниця відділу по роботі з персоналом підписувала табеля про нібито присутність "прибиральників" на роботі, а колишня працівниця комунального підприємства відповідала за зняття готівки з банківських карток. За такою схемою фігуранти привласнили 21 млн грн.
У поліції розповіли, що нині за погодженням із Київською міською прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим інкримінують:
- колишньому директору комунального підприємства та керівниці відділу по роботі з персоналом - ч. 3 та 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем),
- колишній працівниці цього КП - ч. 3 та 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Також зазначається, що завдяки проведеним заходам у межах кримінального провадження було забезпечено відшкодування майже 16 млн грн завданих збитків.
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