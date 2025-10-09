Викрито схему із заброньованими "мертвими душами" на комунальному підприємстві Харкова, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Задокументовано злочинну діяльність керівництва одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, встановлено, що на момент вчинення злочину тодішній директор цього КП - депутат Харківської міської ради VIII скликання - спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Її метою було незаконне отримання бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. "Мертві душі" не виконували жодних трудових обов’язків і не з’являлися на робочих місцях.
Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдиректору КП повідомлено про підозру у:
- перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України),
- розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, підозрюваний перебуває за кордоном. Його оголошено в національний та міжнародний розшук.
Зазначається, що заступнику директора інкримінують аналогічні злочини: перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).
Начальнику відділу повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім фігурантам запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
